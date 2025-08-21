augusztus 21., csütörtök

Gyógyulás

20 perce

Túl van a műtéten Demjén Ferenc, így van most a zenészlegenda

Címkék#zenészlegenda#baleset#Demjén Ferenc

Otthonában sérült meg a zenész.

Vaol.hu

A múlt héten szenvedett súlyos balesetet otthonában a legendás zenész, Demjén Ferenc

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW/archív

Demjén Ferenc túl van a beavatkozáson

Közösségi oldalán augusztus 13-án számoltak be a szerencsétlen esetről, a zenészlegenda otthonában felsőcombtörést szenvedett, azonnal műteni kellett. Koncertjeit azonnal lemondták. Most, bő egy héttel az események után jó hírrel érkezett a zenész menedzsmentje. Mint írják, Demjén túl van a beavatkozáson, amely jól is sikerült, napról napra javul az állapota, már rehabilitációja is elkezdődött.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
