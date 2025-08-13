augusztus 13., szerda

Minden koncertjét lemondták

51 perce

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, azt kérik, imádkozzanak érte

Címkék#súlyos sérülés#demjén ferenc#baleset

A legendás zenész minden közeljövőben lekötött koncertjét lemondták. Demjén Ferenc kórházban van.

Vaol.hu

Szörnyű hírről számoltak be Demjén Ferenc hivatalos közösségi oldalán szerdán délelőtt: súlyos balesetet szenvedett a legendás zenész, azonnal műteni kellet, kórházban ápolják.

Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett
Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN-archív

- Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! - olvasható a menedzsmentjének a közleményében. 

Demjén Ferenc - nemrég még Szombathelyen adott fergeteges koncertet

Ahogy arról portálunk is beszámolt, június végén zajlott Szombathelyen a Szentivánéji Vigasságok elnevezésű népszerű rendezvénysorozat, amelynek az egyik sztárfellépője Demjén Ferenc volt, aki szokásához híven fergeteges koncertet adott, meg is telt az Emlékmű-domb. Mielőbbi felépülést kívánunk a legendás zenésznek!

 

 

