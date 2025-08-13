51 perce
Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, azt kérik, imádkozzanak érte
A legendás zenész minden közeljövőben lekötött koncertjét lemondták. Demjén Ferenc kórházban van.
Szörnyű hírről számoltak be Demjén Ferenc hivatalos közösségi oldalán szerdán délelőtt: súlyos balesetet szenvedett a legendás zenész, azonnal műteni kellet, kórházban ápolják.
- Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! - olvasható a menedzsmentjének a közleményében.
Demjén Ferenc - nemrég még Szombathelyen adott fergeteges koncertet
Ahogy arról portálunk is beszámolt, június végén zajlott Szombathelyen a Szentivánéji Vigasságok elnevezésű népszerű rendezvénysorozat, amelynek az egyik sztárfellépője Demjén Ferenc volt, aki szokásához híven fergeteges koncertet adott, meg is telt az Emlékmű-domb. Mielőbbi felépülést kívánunk a legendás zenésznek!
Az utolsó pillanatban változott az új tanév rendje: itt vannak a tanítási szünetek