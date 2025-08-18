Őszintén vallott betegségéről – Megműtötték és a kórházból posztolt Palvin Barbara

Palvin Barbi elmondta, hogy hosszú ideje szenvedett erős fájdalmaktól, rendszertelen vérzéstől és álmatlan éjszakáktól a ciklusai alatt. Sokáig azt hitte, ez természetes, ám végül szakemberhez fordult, ahol endometriózis gyanúja merült fel - tette közzé közösségi oldalán. Mint írta, a vizsgálatok után három hónappal megműtötték, azóta pedig először tapasztalt könnyebb menstruációt.

A modell hangsúlyozta: az endometriózis gyakran nem mutatható ki a szokásos nőgyógyászati vizsgálatokkal, ezért fontos a célzott szűrés. Követőit is arra biztatta, hogy ne halogassák a szakember felkeresését, mert a korai diagnózis megelőzheti a súlyos szövődményeket. Barbi az elmúlt hónapokat pihenéssel és gyógyulással töltötte, most pedig új lendülettel készül visszatérni a munkába.

Mi az az endometriózis?

Az endometriózis világszerte közel 200 millió reproduktív korban lévő nőt érint, minden második, fájdalmas menstruációval küzdő nő érintett lehet - írtuk meg korábban. A betegség lényege, hogy a méhnyálkahártya a méhen kívül is megjelenik, leggyakrabban a kismedencében. Ez súlyos fájdalmat, kimerültséget, rendszertelen vérzést, sőt, meddőséget is okozhat.

Dr. Bogdány Zsombor Ádám szülész-nőgyógyász lapunknak akkor elmondta: az endometriózis diagnózisa sokszor késik, Magyarországon átlagosan 4 évet is igénybe vesz, mire felismerik. A kezeletlen betegség az életminőség jelentős romlásával járhat, ráadásul a gyermekvállalást is megnehezíti.

„Az endometriózis egy gyulladásos állapotot idéz elő a kismedencében, ami a petesejtek és a spermiumok károsodását is okozhatja, ezért gyakran lombikkezelésre van szükség” – magyarázta a szakember.

Dr. Bogdány Zsombor Ádám praxisában napi szinte találkozik az endometriózissal

Hogyan kezelhető?

A betegség megelőzése jelenleg nem lehetséges, de időben diagnosztizálva kezelhető és kordában tartható. Első lépésben gyógyszeres kezelés, hormonális terápia vagy fájdalomcsillapítók segíthetnek. Súlyosabb esetekben műtéti megoldásra is szükség lehet, végső esetben pedig a méh eltávolítása hoz tartós enyhülést.