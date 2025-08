Fenyő Miklóstól a Wellhellón át a Neotonig Csúcsra járatták a Weekendet - fotók, videó

Idén is színvonalas volt a Bükfürdő Weekend csütörtöktől szombatig tartó programsorozata – kezdte az értékelést dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. – Neves hazai zenészek léptek fel, így minden korosztály megtalálhatta a neki tetszőt. Mindezek mellett humoristák is szórakoztatták a közönséget. Akik pedig igazán hálásak voltak, hiszen eshetett az eső, ők kitartottak. Ezen a négy napon több ezren fordultak meg nálunk. A bükiek mellett a hozzánk érkező turisták és vendégek is választhattak a programokból. Azonban nem csupán zenei produkciók voltak a téren. Pörgött az óriáskerék, illetve a vidámpark is működött.