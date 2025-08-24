augusztus 24., vasárnap

Gécsek Fanni megtalálta a szerelmet

Fotót is mutatunk.

Gécsek Fanni aktív a közösségi médiában

Fotó: Gécsek Fanni Instagram-oldala

Szoboszlai Dominik exbarátnője, Gécsek Fanni rátalált a szerelemre, na nem úgy, ahogy gondolod. Erről Instragram-oldalán osztott meg egy sztorit.

Forrás: Instagram

Vajon ajándékba kapta a szívecske alakú követ? Ez sajnos nem derült ki a posztból, azonban gyakran feltűnnek virágcsokrok is a szombathelyi származású lány profilján, úgyhogy nem kizárt, hogy az apró szívecske alakú kő is egy romantikus ajándék volt valakitől.

 

