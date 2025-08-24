Sztori
3 órája
Gécsek Fanni megtalálta a szerelmet
Fotót is mutatunk.
Gécsek Fanni aktív a közösségi médiában
Fotó: Gécsek Fanni Instagram-oldala
Szoboszlai Dominik exbarátnője, Gécsek Fanni rátalált a szerelemre, na nem úgy, ahogy gondolod. Erről Instragram-oldalán osztott meg egy sztorit.
Gécsek Fanni rátalálta a szerelemre
Vajon ajándékba kapta a szívecske alakú követ? Ez sajnos nem derült ki a posztból, azonban gyakran feltűnnek virágcsokrok is a szombathelyi származású lány profilján, úgyhogy nem kizárt, hogy az apró szívecske alakú kő is egy romantikus ajándék volt valakitől.
