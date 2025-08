Szoboszlai exe a boxutcából jelentkezett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hét végén 40. alkalommal rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, amelynek királykategóriás programja az első szabadedzéssel indult pénteken kora délután. Gécsek Fanni is ott volt a hétvégén.

Gécsek Fanni a Forma-1-ről jelentkezik.

Gécsek Fanni a versenyautók között

Természetesen sok ismert ember is ellátogatott a nagy eseményre, ahol végigkövették az izgalmasabbnál izgalmasabb pillanatokat. Gécsek Fanni Szoboszlai Domonik ex barátnője is kint volt a Forma-1-en, amit megosztott a közösségi oldalán a követőivel. A 24 óráig elérhető felvételeken jól látszik, hogy egyenesen a boxutcából posztolt, közel a versenyzőkhöz.