Heti akciók: a legjobb akciós termékek egy helyen

Augusztus utolsó napjaiban és szeptember elején érdemes átnézni a heti akciókat, hiszen a Lidl, az Aldi, a Penny Market, a Tesco és a Spar üzleteiben is akciós termékek sora várja a vásárlókat. A különböző akciós katalógusok segítenek eligazodni, melyik boltban mire számíthatunk, így könnyebb megtalálni a legjobb ajánlatokat és kihasználni az alacsony árakat.

A heti akciók sorában az újburgonyát is megtaláljuk

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Heti akciók: mit érdemes most betárazni a boltokban?

Lidl akciók

Augusztus 30. és szeptember 3. között a padlizsán 649 Ft/kg áron érhető el, 35% kedvezménnyel. Bár 40% feletti árengedmény most nincs, a Lidl katalógus így is kínál több vonzó lehetőséget.

Penny akciók

A Penny Market augusztus 28. és szeptember 3. között különösen gazdag választékkal vár:

Sárga újburgonya: 159 Ft/kg (46%) Fehérrépa: 269 Ft/kg (40%) Regina Vintage WC-papír: 299 Ft/tekercs (40%) Xixo Limonádé: 119 Ft/palack (40%) Kígyóuborka: 399 Ft/kg (42%) Friss salátamix: 189 Ft/csomag (42%)

Tesco akciók

A Tesco katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között a következő kedvezményeket tartalmazza:

Piros szőlő: 949 Ft/kg (47%) Magyar paprika: 669 Ft/kg (33%)

Aldi akciók

Az Aldi katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között több friss terméket kínál akár féláron is:

Padlizsán: 599 Ft/kg (40%) Fehér szőlő: 749 Ft/kg (50%) Fejes káposzta: 299 Ft/kg (40%) Kacsa- vagy libamájas: 249 Ft/csomag (46%) Újburgonya: 199 Ft/kg (50%)

Spar akciók

Az Interspar és Spar akciók szintén augusztus 28. és szeptember 3. között érvényesek, több háztartási és élelmiszer termékre is komoly engedményt biztosítanak: