Heti akciók: a legjobb akciós termékek egy helyen
Augusztus végén és szeptember elején több nagy üzletlánc is jelentős kedvezményeket kínál friss zöldségekre, gyümölcsökre és háztartási cikkekre. A heti akciók között akár 50 százalékos árzuhanást is találhatunk.
A heti akciók sorában az újburgonyát is megtaláljuk
Forrás: Illusztráció/Pixabay
Augusztus utolsó napjaiban és szeptember elején érdemes átnézni a heti akciókat, hiszen a Lidl, az Aldi, a Penny Market, a Tesco és a Spar üzleteiben is akciós termékek sora várja a vásárlókat. A különböző akciós katalógusok segítenek eligazodni, melyik boltban mire számíthatunk, így könnyebb megtalálni a legjobb ajánlatokat és kihasználni az alacsony árakat.
Heti akciók: mit érdemes most betárazni a boltokban?
- Lidl akciók
Augusztus 30. és szeptember 3. között a padlizsán 649 Ft/kg áron érhető el, 35% kedvezménnyel. Bár 40% feletti árengedmény most nincs, a Lidl katalógus így is kínál több vonzó lehetőséget.
- Penny akciók
A Penny Market augusztus 28. és szeptember 3. között különösen gazdag választékkal vár:
- Sárga újburgonya: 159 Ft/kg (46%)
- Fehérrépa: 269 Ft/kg (40%)
- Regina Vintage WC-papír: 299 Ft/tekercs (40%)
- Xixo Limonádé: 119 Ft/palack (40%)
- Kígyóuborka: 399 Ft/kg (42%)
- Friss salátamix: 189 Ft/csomag (42%)
- Tesco akciók
A Tesco katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között a következő kedvezményeket tartalmazza:
- Piros szőlő: 949 Ft/kg (47%)
- Magyar paprika: 669 Ft/kg (33%)
- Aldi akciók
Az Aldi katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között több friss terméket kínál akár féláron is:
- Padlizsán: 599 Ft/kg (40%)
- Fehér szőlő: 749 Ft/kg (50%)
- Fejes káposzta: 299 Ft/kg (40%)
- Kacsa- vagy libamájas: 249 Ft/csomag (46%)
- Újburgonya: 199 Ft/kg (50%)
- Spar akciók
Az Interspar és Spar akciók szintén augusztus 28. és szeptember 3. között érvényesek, több háztartási és élelmiszer termékre is komoly engedményt biztosítanak:
- Pulyka darált hús: 849 Ft/csomag (40%)
- Whiskas macskaeledel: 1999 Ft/csomag (41%)