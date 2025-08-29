augusztus 29., péntek

Augusztus végén és szeptember elején több nagy üzletlánc is jelentős kedvezményeket kínál friss zöldségekre, gyümölcsökre és háztartási cikkekre. A heti akciók között akár 50 százalékos árzuhanást is találhatunk.

Heti akciók: a legjobb akciós termékek egy helyen

A heti akciók sorában az újburgonyát is megtaláljuk

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Augusztus utolsó napjaiban és szeptember elején érdemes átnézni a heti akciókat, hiszen a Lidl, az Aldi, a Penny Market, a Tesco és a Spar üzleteiben is akciós termékek sora várja a vásárlókat. A különböző akciós katalógusok segítenek eligazodni, melyik boltban mire számíthatunk, így könnyebb megtalálni a legjobb ajánlatokat és kihasználni az alacsony árakat.

A heti akciók sorában az újburgonyát is megtaláljuk
A heti akciók sorában az újburgonyát is megtaláljuk
Forrás: Illusztráció/Pixabay

Heti akciók: mit érdemes most betárazni a boltokban?

  • Lidl akciók

Augusztus 30. és szeptember 3. között a padlizsán 649 Ft/kg áron érhető el, 35% kedvezménnyel. Bár 40% feletti árengedmény most nincs, a Lidl katalógus így is kínál több vonzó lehetőséget.

  • Penny akciók

A Penny Market augusztus 28. és szeptember 3. között különösen gazdag választékkal vár:

  1. Sárga újburgonya: 159 Ft/kg (46%)
  2. Fehérrépa: 269 Ft/kg (40%)
  3. Regina Vintage WC-papír: 299 Ft/tekercs (40%)
  4. Xixo Limonádé: 119 Ft/palack (40%)
  5. Kígyóuborka: 399 Ft/kg (42%)
  6. Friss salátamix: 189 Ft/csomag (42%)
  • Tesco akciók

A Tesco katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között a következő kedvezményeket tartalmazza:

  1. Piros szőlő: 949 Ft/kg (47%)
  2. Magyar paprika: 669 Ft/kg (33%)
  • Aldi akciók

Az Aldi katalógus augusztus 28. és szeptember 3. között több friss terméket kínál akár féláron is:

  1. Padlizsán: 599 Ft/kg (40%)
  2. Fehér szőlő: 749 Ft/kg (50%)
  3. Fejes káposzta: 299 Ft/kg (40%)
  4. Kacsa- vagy libamájas: 249 Ft/csomag (46%)
  5. Újburgonya: 199 Ft/kg (50%)
  • Spar akciók

Az Interspar és Spar akciók szintén augusztus 28. és szeptember 3. között érvényesek, több háztartási és élelmiszer termékre is komoly engedményt biztosítanak:

  1. Pulyka darált hús: 849 Ft/csomag (40%)
  2. Whiskas macskaeledel: 1999 Ft/csomag (41%)

 

