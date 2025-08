Sok híresség is kint volt a Forma-1-en

Meglepően sok ismert ember, celeb, híresség utazott el megnézni a Magyar Nagydíjat. Természetesen ott volt a vasi kötődésű Hide The Pain Harold, aki maga is megosztott róla képet, de sokan készítettek vele közös képet is. Ő összeállt egy kép erejéig Fernando Alonsoval, hogy megörökítse a pillanatot.

Vasi hírességek is a Forma-1 -en.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Vasi hírességek is a Hungaroringen

Korábban már írtunk róla, hogy Szoboszlai exe, Gécsek Fanni is jelentkezett a boxutcából.