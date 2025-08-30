Hosszú Katinka babát vár, itt vannak az első pocakos fotók

Hosszú Katinka eső gyermeke után most ismét várandós. Hasa már gömbölyödik, és jól látszik, hogy még egy taggal bővül a család. Bár azt még nem tudni, hogy fiú vagy kislány lesz-e, de az biztos, hogy már nagyon várják az érkezését. Közösségi oldalán osztotta meg a kismama képeket.