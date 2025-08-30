Új jövevény
36 perce
Hosszú Katinka babát vár, itt vannak az első pocakos fotók
Képeket posztolt az újdonsült kismama.
Hosszú Katinka eső gyermeke után most ismét várandós. Hasa már gömbölyödik, és jól látszik, hogy még egy taggal bővül a család. Bár azt még nem tudni, hogy fiú vagy kislány lesz-e, de az biztos, hogy már nagyon várják az érkezését. Közösségi oldalán osztotta meg a kismama képeket.
