A vasi mémkirály lett a Hungaroring legnagyobb sztárja – videó

Arató András, azaz Hide the Pain Harold is tiszteletét tette a 40. Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen, a vasi mémlegendát pedig szabályosan körberajongták a Forma 1-es sztárpilóták - számolt be róla az Origo.

A vasi mémlegenda volt a Hungaroring sztárja

Fotó: Origo / Forrás: Csudai Sándor

Hungaroring: mindenki a kőszegi mémmel akart fotózkodni

Hide the Parin Harold a csapatok garázsait is meglátogatta, ahol a sztárpilóták szabályosan körberajongták. Fotókat is készítettek vele, amely után még mindig madarat lehetett volna fogatni a Racing Bulls versenyzőjével.

Ezek után a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is kezet fogott a magyar hírességgel, és amikor megkérdezték, ismeri-e, egyből rávágta, hogy igen.

Gabriel Bortoleto is nevetésben tört ki, amikor megpillantotta a 80 éves Haroldot, és nevetve szinte bocsánatot kért, amiért hátulról nem ismerte fel az internet egyik legismertebb arcát.