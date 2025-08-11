Bekövetheted: Instagramon a szombathelyi székesegyház

Megnyílt a szombathelyi székesegyház és a főplébánia hivatalos Instagram-oldala, amely új lehetőséget kínál a közösségnek a kapcsolódásra. Az itt közzétett fotókon keresztül közelebb kerülhetünk a székesegyház szakrális világához, a közösség ünnepeihez - a város egyik legfontosabb jelképéhez.

Forrás: Facebook/Szombathelyi Egyházmegye

Új csatorna a közösséghez: Instagramon a székesegyház

Az oldal indulása nemcsak a hívek számára jó hír, hanem mindenkinek, aki szereti felfedezni a városi értékeket és kulturális örökséget. Az Instagramon keresztül bárki bepillantást nyerhet a szombathelyi székesegyház életébe, akár otthonról, akár a világ másik feléről. A friss tartalmak révén nemcsak információt kapunk, hanem inspirációt is arra, hogy személyesen is ellátogassunk a templomba.

A profil itt érhető el: @savariacathedralis – érdemes bekövetni, ha nem akarunk lemaradni a legújabb bejegyzésekről, képekről és eseményekről.