Új trend a fitneszben: lassan, gyorsan, újra és újra

Egy különös, de meglepően hatékony mozgásforma hódítja meg a világot: ez a japán gyaloglás, vagy más néven „3-3 walking”. A módszer lényege, hogy három perc gyors, majd három perc lassú gyaloglást ismétlünk ötször egymás után – így áll össze egy harmincperces edzés. Nem kell hozzá edzőterem, drága felszerelés vagy sportmúlt – elég egy kényelmes cipő és egy kis elszántság.

Japán gyaloglás: jó kímélő mozgásforma lehet az edző szerint

Séta, ami helyettesítheti az edzést – vagy mégsem?

A tenyek.hu beszámolója szerint a különleges sétatechnikát japán kutatók, Hiroshi Nose professzor és Shizue Masuki docens fejlesztették ki a Shinshu Egyetemen. Eredetileg az idősebb korosztálynak szánták, hogy kíméletes módon élvezhessék a rendszeres testmozgás előnyeit. Az első eredmények meggyőzőek: a résztvevők vérnyomása csökkent, testsúlyuk mérséklődött, és általános közérzetük javult.

A japán gyaloglás sajátossága, hogy tudatos testtartással, hosszabb lépésekkel és karlendítéssel kell végezni. A cél nem az izomnövelés vagy a szálkásítás, hanem az állóképesség, az oxigénfelvétel (VO2 max) és a keringés javítása – ezek pedig kulcsfontosságú tényezők az egészséges, hosszú élethez.

A témával a Daily Mail is foglalkozott: a brit lap megszólaltatta Sean Pymer klinikai edzésfiziológust, aki szerint az igazi kérdés nem az, hogy mit csinálunk, hanem az, hogy milyen rendszerességgel és intenzitással mozgunk.

Japán gyaloglás: a szombathelyi edző szerint

Kovács Krisztián személyi edző is lát fantáziát a módszerben – főként kezdők, idősebbek vagy túlsúlyosak számára. Szerinte edzői szemmel nézve a japán gyaloglás ideális lehet azoknak, akik ülőmunkát végeznek, és szeretnének biztonságosan belevágni az életmódváltásba. Előnyei közé sorolja az ingyenességet, az oxigénfelvétel javítását és a kíméletes terhelést. Ugyanakkor rámutat: nem fejleszt izmot, nem jelent kihívást haladóknak, és hosszú távon nem alkalmas testformálásra.

Mozogni kell – de nem mindegy, hogyan. Az eredmény kulcsa a rendszeresség, intenzitás és szakmaiság

– hangsúlyozza a személyi edző, hozzátéve, hogy a japán gyaloglás inkább egészségmegőrző program, mint valódi edzésterv.