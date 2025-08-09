J.Lo koncertje után ma este Szombathelyen pörgeti a lemezeket Regán Lili

augusztus 9., szombat

A világsztár Jennifer Lopez előtt melegítette be a közönséget, most Szombathelyre érkezik Regán Lili, hogy felejthetetlen bulit csapjon a Joskar-Ola Napokon. A fiatal DJ augusztus 9-én, szombaton este 10 órától áll a lejátszók mögé.

Regán Lili Jennifer Lopez budapesti fellépése előtt

Forrás: Facebook

Szombathely ezúttal is nagy nevet csalogatott a Joskar-Ola Napok színpadára: Regán Lili, a feltörekvő magyar DJ, aki nemrég Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt lépett fel, most a vasi megyeszékhely közönségét veszi célba. A fiatal tehetség legutóbb akkor került a reflektorfénybe, amikor J.Lo nyitóbuliján ő pörgette a lemezeket – méghozzá nagy sikerrel.

Jennifer Lopez után Szombathelyen lép fel Regán Lili

A szervezők örömmel jelentették be, hogy augusztus 9-én, szombaton 22 órakor Regán Lili veszi át az irányítást a DJ pult mögött a szombathelyi Joskar-Ola napokon és biztosra vehetjük: pörgős, lendületes, modern szettjével alaposan felrázza majd a közönséget. A részletes programban látható: a sztárfellépők mellett gyerekprogramok, kirakodóvásár, gasztroélmények és helyi előadók is gondoskodnak a hangulatról.

 

