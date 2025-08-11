Közzétették, mikor és hol helyezik örök nyugalomra Kathi Bélát

Sokakat megrázott a váratlan hír: 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt Kathi Béla. Most özvegye közzétette azt is, mikor helyezik örök nyugalomra a testépítő világbajnokot, erőemelő világbajnokot, fekvenyomó Európa-bajnokot, guggolás magyar rekordert.

Kathi Béla temetése: augusztus 29-én helyezik örök nyugalomra a testépítő világbajnokot

"Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát. Kérjük, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjetek tartózkodni, és adjunk teret a csendes búcsúnak" - szúrta ki a Bors a bejegyzést.

A megosztott gyászhír szerint Kathi Béla temetése 2025. augusztus 29-én 13 órakor lesz a Hajdúböszörményi Köztemető "B" ravatalozó termében polgári szertartás szerint. A temetésre érkezőket arra kérik, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.