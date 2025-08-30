Kutyák világnapja: fotógaléria kedvenceitekből

A kutyák világnapja alkalmat ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és hálát adjunk hűséges társainknak, akik feltétel nélküli szeretetükkel szebbé teszik mindennapjainkat. Idén mi is szerettünk volna közösen ünnepelni, ezért arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk kedvenceik fotóit. A felhívásra több mint 800 komment érkezett, tele szívhez szóló pillanatokkal.

A kutyák világnapja kapcsán számos kiskedvencről érkezett hozzánk fotó

Forrás: Facebook/vaol.hu

A beküldött képekből egy válogatást készítettünk: így született meg az a képgaléria, amelyben sok-sok csillogó szem helyet kapott. Nem véletlen, hogy a kutyák világnapja világszerte sokak szívét megdobogtatja – hiszen a négylábú társak nemcsak háziállatok, hanem igazi családtagok is.

Kutyák világnapja: válogatás a beküldött fotókból