1 órája
Kutyák világnapja: fotógaléria kedvenceitekből
Olvasóinkat arra kértük, osszák meg velünk kedvenc négylábú barátaik fotóit, és a felhívásunk óriási sikert aratott. A kutyák világnapja alkalmából több mint 800 komment érkezett, ezekből válogattunk össze egy különleges képgalériát.
A kutyák világnapja alkalmat ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és hálát adjunk hűséges társainknak, akik feltétel nélküli szeretetükkel szebbé teszik mindennapjainkat. Idén mi is szerettünk volna közösen ünnepelni, ezért arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk kedvenceik fotóit. A felhívásra több mint 800 komment érkezett, tele szívhez szóló pillanatokkal.
A beküldött képekből egy válogatást készítettünk: így született meg az a képgaléria, amelyben sok-sok csillogó szem helyet kapott. Nem véletlen, hogy a kutyák világnapja világszerte sokak szívét megdobogtatja – hiszen a négylábú társak nemcsak háziállatok, hanem igazi családtagok is.
Kutyák világnapja: válogatás a beküldött fotókból
Négylábú kiskedvencek