augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűséges társaink

1 órája

Kutyák világnapja: fotógaléria kedvenceitekből

Címkék#kutya#világnap#fotógaléria

Olvasóinkat arra kértük, osszák meg velünk kedvenc négylábú barátaik fotóit, és a felhívásunk óriási sikert aratott. A kutyák világnapja alkalmából több mint 800 komment érkezett, ezekből válogattunk össze egy különleges képgalériát.

Vaol.hu

A kutyák világnapja alkalmat ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és hálát adjunk hűséges társainknak, akik feltétel nélküli szeretetükkel szebbé teszik mindennapjainkat. Idén mi is szerettünk volna közösen ünnepelni, ezért arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk kedvenceik fotóit. A felhívásra több mint 800 komment érkezett, tele szívhez szóló pillanatokkal.

A kutyák világnapja kapcsán számos kiskedvencről érkezett hozzánk fotó
A kutyák világnapja kapcsán számos kiskedvencről érkezett hozzánk fotó
Forrás: Facebook/vaol.hu

A beküldött képekből egy válogatást készítettünk: így született meg az a képgaléria, amelyben sok-sok csillogó szem helyet kapott. Nem véletlen, hogy a kutyák világnapja világszerte sokak szívét megdobogtatja – hiszen a négylábú társak nemcsak háziállatok, hanem igazi családtagok is.

Kutyák világnapja: válogatás a beküldött fotókból

Négylábú kiskedvencek

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu