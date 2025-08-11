augusztus 11., hétfő

Legolcsóbb fagyi Vas megyében – itt kapod a legtöbbet a pénzedért

Címkék#fagylalt#legolcsóbb#hőség

Forró nyári napokon egy jó fagyi aranyat ér – főleg, ha nem kerül egy vagyonba. Most összegyűjtöttük, hol kapható a legolcsóbb fagyi Vas megyében.

Vaol.hu

A nyári hőségben nincs jobb, mint egy finom, frissítő fagylalt – és valljuk be, az ár sem mindegy. Olvasóinknál érdeklődtünk, hol kapható Vas megyében a legolcsóbb fagyi - hozzuk a listát.

Hozzuk melyik fagyizókban kapható a legolcsóbb fagyi Vas megyében
Hozzuk melyik fagyizókban kapható a legolcsóbb fagyi Vas megyében
Fotó: Bagirov Fariz / Forrás: Illusztráció/Freepik

Itt kapható Vas megye legolcsóbb fagyija – a kommentelők szerint

  • Körmend, Fő tér – 400 Ft/gombóc
  • Sárvár, Hunyadi fagyizó – 400 Ft/gombóc
  • Sárvár, Albán fagyizó – 400 Ft/gombóc
  • Szombathely, Valentin fagyizó – 450 Ft/gombóc
  • Szombathely, Biciklis fagyizó – 500 Ft/gombóc
  • Szombathely, Fő tér, Capri – nem adtak meg árat
  • Szentgotthárd – 350 Ft/gombóc, szinte dupla adag, ráadásul nagyon finom is

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
