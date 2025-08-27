augusztus 27., szerda

25 perce

Lidl: Labubu-csoki, matchás Oreo és Squid Game tészta is jön

Csütörtöktől a TikTok kedvenc édességei és különlegességei kerülnek a polcokra. A Lidl most az édesszájúak és a trendek követőinek kedvez.

Vaol.hu

A héten igazi csemegék várják a vásárlókat a Lidl akció keretében: számos olyan édesség és ital érkezik, amelyet eddig legfeljebb közösségi médiás videókból ismerhettünk. A TikTok-on népszerű finomságok csütörtöktől országszerte elérhetőek lesznek az üzletekben.

A Tik-Tok kedvenc édességeivel rukkol elő legújabb akciójában a Lidl 
Forrás: MW-archív

A Lidl választékában többek között:

  • fagyasztva szárított cukorka
  • Mike and Ike megamix gyümölcsös rágócukorka
  • Jelly Belly Bean Boozled 
  • Squid Game tintahalas instant tészta
  • Warheads savanyú nyalókacsomag szerepel m
  • matcha italpor
  • True Dates gumicukor ízű datolya
  • Labuchoc Labubu-csoki
  • Black Unicorn csoki
  • Sour Patch gumicukor
  • Nerds rágós gumicokor
  • hámozható gumicukor is kapható lesz.
@bettinaszalai2 🍫#blackunicorn #chocolate #loveyou #unicorn #foryoupage❤️❤️ ♬ Blow - Ke$ha

 

