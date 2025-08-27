Ajánlat
Lidl: Labubu-csoki, matchás Oreo és Squid Game tészta is jön
Csütörtöktől a TikTok kedvenc édességei és különlegességei kerülnek a polcokra. A Lidl most az édesszájúak és a trendek követőinek kedvez.
A héten igazi csemegék várják a vásárlókat a Lidl akció keretében: számos olyan édesség és ital érkezik, amelyet eddig legfeljebb közösségi médiás videókból ismerhettünk. A TikTok-on népszerű finomságok csütörtöktől országszerte elérhetőek lesznek az üzletekben.
A Lidl választékában többek között:
- fagyasztva szárított cukorka
- Mike and Ike megamix gyümölcsös rágócukorka
- Jelly Belly Bean Boozled
- Squid Game tintahalas instant tészta
- Warheads savanyú nyalókacsomag szerepel m
- matcha italpor
- True Dates gumicukor ízű datolya
- Labuchoc Labubu-csoki
- Black Unicorn csoki
- Sour Patch gumicukor
- Nerds rágós gumicokor
- hámozható gumicukor is kapható lesz.
