Justin Timberlake megtörte a csendet: őszintén beszélt betegségéről

A kanadai énekes és dalszerző, Justin Bieber még 2020-ban jelentette be, hogy krónikus betegséget, Lyme-kórt diagnosztizáltak nála. Rajta kívül mások mellett Ben Stiller, Shania Twain, Alec Baldwin is érintettek a kórban. Magyarországon Horváth Éva műsorvezető tett 2024-ben drámai bejelentést: ő is a súlyos kórral küzd.

Justin Timberlake Lyme-kórral küzd

Forrás: hu.wikipedia.org/Gage Skidmore

Lyme-kór: Justin Timberlake maga osztotta meg a hírt

A 44 éves amerikai énekes, Justin Timberlake a napokban közösségi oldalain maga osztotta meg a hírt rajongóival. Egészségi problémáiról úgy nyilatkozott: "Lyme-kórral diagnosztizáltak, amit nem azért árulok el, hogy sajnáljatok, hanem hogy megvilágítsam, mivel küzdöttem a színfalak mögött. Aki már megtapasztalta ezt a betegséget, vagy ismer olyat, aki ezzel küzd, az tisztában van vele, hogy könyörtelenül legyengít mind szellemileg, mind fizikailag.” – írta.

"A turné félbeszakításának komoly lehetősége volt, de Timberlake úgy döntött, a nehézségek ellenére is folytatja. Az Isztambulban véget ért koncertsorozat után az énekes háláját fejezte ki a közönségnek és a stábjának is a támogatásért és kitartásért", írta meg a Borsonline.hu.

Mi az a Lyme-kór?

A Lyme-kór a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott betegség, amely a kullancs csípése által juthat a szervezetbe, ahol súlyos, számos szervet érintő megbetegedést vált ki. Bár a kullancsok csak egy kis százaléka hordozza ezt a baktériumot, az elővigyázatosság céljából fontos odafigyelni a kullancs elleni védelemre, és csípés esetén minél hamarabb eltávolítani azt, olvasható az egeszsegvonal.hu oldalon.

A Lyme-kór főbb tünetei

A betegség tünetei attól függnek, hogy a fertőzés mennyi ideje áll fenn a szervezetben. A betegség jelei nagyon eltérőek is lehetnek, és a test szinte minden szervét érinthetik.

Korai tünetek: a legjellegzetesebb tünet a kokárdára hasonlító bőrelváltozás, ami általában a csípés után 3-30 nap múlva jelentkezik. A bőrelváltozás idővel egyre kiterjedtebbé válik és középen feltisztul, így egy vörös színű kört rajzol ki, ami akár a 30 cm-es átmérőt is elérheti. Van, akinél nemcsak a csípés helyén jelenik meg ez a bőrelváltozás, hanem a test egyéb területein is. Egyes esetekben azonban a bőrelváltozás vagy nem ennyire jellegzetes, vagy meg sem jelenik.