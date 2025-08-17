augusztus 17., vasárnap

Megrendítő titok: Matthew Perry 6000 AA-gyűlésen vett részt, hogy legyőzze a függőségét

Címkék#Jennifer Aniston#Friends#Matthew Perry#Jóbarátok

Humorával és a Jóbarátok című sorozatban nyújtott alakításával a mai napig milliók kedvence, de csak kevesen tudták, milyen mély fájdalmakat élt át a függőségével vívott harcban. A most megjelent hírek szerint Matthew Perry maga árulta el, hogy élete során több ezer AA-gyűlésen vett részt.

Vaol.hu

Matthew Perry, az "Jóbarátok" című sorozat Chandler Bingje, a függőséggel vívott hosszú és küzdelmes harca során mintegy 6000 Anonim Alkoholisták (AA) gyűlésen vett részt. Ezt a döbbenetes számot maga az amerikai színész árulta el 2022-es memoárjában, a "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (Jóbarátok, szerelmek és a szörnyű nagy dolog) című könyvében.

Matthew Perry
Matthew Perry
Forrás: Wikipedia

Matthew Perry fájdalmas titka

Perry 2023 októberében, 54 évesen hunyt el, halálát végül ketamin akut hatásai okozták. Bár sokak számára a halála sokkoló volt, a színész kollégája, Jennifer Aniston elmondta a Vanity Fairnek, hogy szerinte Matthew halála bizonyos szempontból jobb számára, mert megszabadult a sokéves fájdalomtól és küzdelemtől. A színésznő szerint a "Jóbarátok" szereplői régóta gyászolták Matthew-t, hiszen tisztában voltak a függőség elleni harcának nehézségeivel.

Perry memoárjában őszintén írt a függőségéről, amely egészen 14 éves koráig nyúlik vissza, amikor először próbálta ki az alkoholt. A függőség végigkísérte az életét, még a "Jóbarátok" forgatása alatt is. A színész bevallása szerint a sorozat harmadik és hatodik évada közötti időszakból nem is emlékszik a forgatásokra a függőségi problémái miatt. A függőséggel való harc olyan súlyos volt, hogy Perry becslése szerint 15-ször feküdt rehabilitáción, és 14 gyomorműtéten esett át.

Az életrajzi könyvben Matthew Perry maga írta le, mennyire elidegenedettnek érezte magát a függősége miatt: "A szótárban a ’függő’ szó alatt az én zavart arcomnak kellene lennie." A színész humora még a legsötétebb időszakokban is megmutatkozott, ami hozzájárult a "Jóbarátok" Chandlerjének felejthetetlen karakteréhez. Jennifer Aniston Instagram-posztjában azt írta, hogy Perry élete szó szerint attól függött, hogy megnevettessen másokat.

Matthew Perry tragikus halála nemcsak egy színész elvesztése, hanem egy olyan emberé is, aki nyíltan beszélt a küzdelmeiről, és reményt adott másoknak, akik hasonló problémákkal néznek szembe. Életútja emlékeztet arra, hogy a függőség elleni harc egy életre szóló küzdelem, de a gyógyulás és a segítség mindig elérhető.

 

