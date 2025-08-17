augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

Miss Olympians Beach - Nagyot robbantott Szofi, a celldömölki szépség

Címkék#Miss Olympians Beach#szépségverseny#celldömölk

Tíz versenyző részvételével zajlott augusztus 16-án a döntő, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg Balatonlellén. A Miss Olympians Beach szépségversenyen a celldömölki Molnár Szofi máris nagy sikert ért el!

Vaol.hu

Megírtuk, a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjébe jutott a celldömölki Molnár Szofi, illetve a szombathelyi Ávár Mária. A döntőt szombaton tartották Balatonlellén. Az eseményre hatalmas érdeklődés mellett került sor, hiszen Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyéről van szó. A programot színesítette Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistájának fellépése, valamint Király Linda előadása - tudósít a solnline.hu.  

Miss Olympians Beach
Miss Olympians Beach - A döntősök estélyiben
Forrás: sonline.hu

A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjazásban részesültek.

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, a szabadstrandon lévő Olympians Beach területén. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői cím, és a közönségdíj egyaránt a celldömölki Molnár Szofié lett. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

Az idei versenyre hatvanketten adták le nevezésüket, közülük választották ki a húsz elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik juthatnak a döntőbe.
– A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben lépett a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.
A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.

Miss Olympians Beach - Ezt várta a celldömölki szépség 

Molnár Szófia elhivatottságával, kisugárzásával és természetes szépségével nyűgözte le a zsűrit. A többfordulós előválogató során egy olyan rendkívül erős mezőnyből emelkedett ki, amelyben az ország minden tájáról – sőt, a határon túlról is – érkeztek versenyzők.  

 

Számomra már az is óriási élmény, hogy a TOP 20-ba kerülhettem, de a döntőbe jutás valóra vált álom. Mindent bele fogok adni augusztusban! 

– nyilatkozta Szófia.

A sonline.hu galériát és videót is készített a döntőről. Kattintson IDE>>

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu