Miss Olympians Beach - Nagyot robbantott Szofi, a celldömölki szépség

Megírtuk, a Miss Olympians Beach szépségverseny döntőjébe jutott a celldömölki Molnár Szofi, illetve a szombathelyi Ávár Mária. A döntőt szombaton tartották Balatonlellén. Az eseményre hatalmas érdeklődés mellett került sor, hiszen Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyéről van szó. A programot színesítette Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistájának fellépése, valamint Király Linda előadása - tudósít a solnline.hu.

Miss Olympians Beach - A döntősök estélyiben

Forrás: sonline.hu

A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjazásban részesültek.

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, a szabadstrandon lévő Olympians Beach területén. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői cím, és a közönségdíj egyaránt a celldömölki Molnár Szofié lett. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

Az idei versenyre hatvanketten adták le nevezésüket, közülük választották ki a húsz elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik juthatnak a döntőbe.

– A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben lépett a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.

A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.

Miss Olympians Beach - Ezt várta a celldömölki szépség

Molnár Szófia elhivatottságával, kisugárzásával és természetes szépségével nyűgözte le a zsűrit. A többfordulós előválogató során egy olyan rendkívül erős mezőnyből emelkedett ki, amelyben az ország minden tájáról – sőt, a határon túlról is – érkeztek versenyzők.

Számomra már az is óriási élmény, hogy a TOP 20-ba kerülhettem, de a döntőbe jutás valóra vált álom. Mindent bele fogok adni augusztusban!

– nyilatkozta Szófia.

A sonline.hu galériát és videót is készített a döntőről. Kattintson IDE>>