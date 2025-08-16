augusztus 16., szombat

Szépségverseny

A vasi lányok a legszebbek! Szofi és Mária is bejutott a Miss Olympians’ Beach döntőjébe

Nagy esemény lesz szombaton. A celldömölki Molnár Szofi, illetve a szombathelyi Ávár Mária 62 versenyző közül bekerült a Miss Olympians’ Beach szépségverseny döntőjébe.

Megírtuk, a nyár királynőjét választják meg a Balaton partján, Magyarország egyik leglátványosabb és legnépszerűbb szépségversenyén, melynek döntőjét augusztus 16-án rendezik meg Balatonlellén, a vitorlás kikötő melletti szabadstrandon. A Miss Olympians’ Beach versenyre az ország minden részéről gyönyörű lányok neveztek. A döntőt 2025. augusztus 16-án rendezik meg Balatonlellén, a szabadstrandon. Két vasi lánynak is szoríthatunk. 

Miss Olympians’ Beach
A Miss Olympians’ Beach versenyre az ország minden részéről gyönyörű lányok neveztek.
Forrás: Miss Olympians’ Beach közösségi oldal

A mindössze 18 éves celldömölki Molnár Szófia, a város fiatal tehetsége, 62 versenyző közül bekerült a Miss Olympians’ Beach szépségverseny legjobb 20 résztvevője közé, és továbbjutott a döntő mezőnyébe is. 

Molnár Szófia elhivatottságával, kisugárzásával és természetes szépségével nyűgözte le a zsűrit.


Molnár Szófia elhivatottságával, kisugárzásával és természetes szépségével nyűgözte le a zsűrit. A többfordulós előválogató során egy olyan rendkívül erős mezőnyből emelkedett ki, amelyben az ország minden tájáról – sőt, a határon túlról is – érkeztek versenyzők.
 

Számomra már az is óriási élmény, hogy a TOP 20-ba kerülhettem, de a döntőbe jutás valóra vált álom. Mindent bele fogok adni augusztusban! 

– nyilatkozta Szófia.

Miss Olympians’ Beach - Ávár Mária, a 19 éves szombathelyi fiatal tehetség is döntős 


Mária vidéki lányként közel érzi magához a természetet, szabadidejében szívesen úszik és kirándul. Kozmetikusnak tanul, és szakmai gyakorlatát már Spanyolországban is elvégezte. Nagy álma, hogy egyszer saját szépségszalont nyisson Spanyolországban.
 

Ez a döntőbe jutás számomra egy valóra vált álom. Szeretnék minden tőlem telhetőt megtenni, hogy méltóképpen képviseljem Szombathelyt! 

– mondta Mária.
 

 


A verseny közönségszavazással is kiegészül, így a szervezők arra biztatják a nézőket és szurkolókat, hogy támogassák kedvencüket online és a helyszínen egyaránt. 
 

Ávár Mária ismerős lehet olvasóinknak, hiszen tavaly ő is jelentkezett Tündérszépek szépségversenyre. Akkor elárulta magáról, hogy két és fél évig szertornázott, egy évet pedig bokszolt. Mint mondta, 2024-ben először vett részt szépségversenyen. Célja, megbizonyosodni arról, hogy alkalmas modellnek, mindig szeret új dolgokat kipróbálni. 

 

