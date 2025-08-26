Stankovics Bea: „Rengeteg felejthetetlen élmény vár a lányokra”

Esztergályos-Stankovics Beáta idén harmadik alkalommal vállalta, hogy mentorként segíti a versenyzőket a Miss Universe Hungary csapatában. A szépségverseny nemcsak a kifutóról és a koronáról szól, hanem a lányok teljes körű felkészítéséről is – hangsúlyozta korábbi cikkünkben. A verseny célja ugyanis, hogy a résztvevők ne csupán külsőleg, hanem lelkileg is megerősödve álljanak színpadra.

Már a Miss Universe Hungary castingját is megtartották

Forrás: Facebook/Stankovics Beáta

A versenyzők első körben a castingon mutathatták meg magukat a zsűri előtt. Stankovics Bea a Facebookon is beszámolt a megmérettetésről, örömét fejezve ki, hogy ismét részese lehet a folyamatnak.

Idén 3. alkalommal ért az a megtiszteltetés, hogy részese lehetek a Miss Universe Hungary teamnek, mint a lányok mentora, és zsűrizhettem tegnap az előválogatót. Hamarosan kezdődik a tábor, és szeptember 13-án kiderül, kinek a fejére kerül a korona!

– írta.

A döntőig még hosszú út vár a résztvevőkre: felkészítő táborban dolgoznak majd a szakemberekkel, ahol a színpadi jelenlét, a kommunikáció, a divat és az önbizalom erősítése egyaránt szerepet kap.

Addig még sok munka és rengeteg felejthetetlen élmény vár a lányokra, alig várom, hogy megismerjem őket közelebbről is

– tette hozzá Bea.

Miss Universe Hungary: a döntő szeptember 13-án lesz

A nagy finálét szeptember 13-án rendezik meg, ahol eldől, ki képviselheti Magyarországot a nemzetközi Miss Universe versenyen.