Sokkoló képeket posztolt a kórházból Palvin Barbara. A csodaszép modell elárulta, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, erős fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos a műtétet sem tudta elkerülni - írja a Bors.

A kórházból posztolt Palvin Barbara műtéten esett át

Forrás: Bors

Palvin Barbara részletesen beszámolt küzdelméről

Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- fejtette ki. Azt javasolta követőinek, ha azt gyanítják, hogy nekik is hasonló problémájuk van, keressenek fel egy orvost, mert a korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszú távú szövődmények elkerülésében.

A teljes írás IDE kattitntva érhető el>>