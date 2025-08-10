Regán Lili hatalmas bulit csinált Szombathelyen - hangulatvideó, sok-sok fotó

Az idei Joskar-Ola Napok egyik legvártabb pillanata kétségkívül Regán Lili fellépése volt. A Rádió 1 szavazásán az Év DJ-jének választott sztár a tőle megszokott energiával és lendülettel pörgette a közönséget, miközben a legnagyobb bulislágerek szóltak. A színpad előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, nem csak fiatalok, hanem nagyszülők és unokáik énekeltek és táncoltak együtt a közönség soraiban. A fergeteges hangulat hajnalig kitartott, Lili pedig bebizonyította: nem véletlenül tartozik az ország legnépszerűbb lemezlovasai közé.

Regán Lili hatalmas bulit csapott Szombathelyen

Fotó: Kóbor Szonja

