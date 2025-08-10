A legmenőbb zenék és kirobbanó energia
2 órája
Regán Lili hatalmas bulit csinált Szombathelyen - hangulatvideó, sok-sok fotó
Hatalmas bulihangulat, kirobbanó energia és a legmenőbb slágerek – Regán Lili fellépése az idei Joskar-Ola Napokon mindent vitt.
Az idei Joskar-Ola Napok egyik legvártabb pillanata kétségkívül Regán Lili fellépése volt. A Rádió 1 szavazásán az Év DJ-jének választott sztár a tőle megszokott energiával és lendülettel pörgette a közönséget, miközben a legnagyobb bulislágerek szóltak. A színpad előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, nem csak fiatalok, hanem nagyszülők és unokáik énekeltek és táncoltak együtt a közönség soraiban. A fergeteges hangulat hajnalig kitartott, Lili pedig bebizonyította: nem véletlenül tartozik az ország legnépszerűbb lemezlovasai közé.
Regán Lili a Joskar-Ola Napokon
Joskar-Ola napok: ilyen volt Regán Lili fellépése SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
Hangulatvideó:
Ezt ne hagyja ki!Autócsodák
21 órája
Dübörögtek a lóerők a Joskar-Ola napokon – az autós- és tuningtalálkozón jártunk - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre