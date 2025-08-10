augusztus 10., vasárnap

A legmenőbb zenék és kirobbanó energia

2 órája

Regán Lili hatalmas bulit csinált Szombathelyen - hangulatvideó, sok-sok fotó

Címkék#szombathely#Regán Lili#videó

Hatalmas bulihangulat, kirobbanó energia és a legmenőbb slágerek – Regán Lili fellépése az idei Joskar-Ola Napokon mindent vitt.

Vaol.hu

Az idei Joskar-Ola Napok egyik legvártabb pillanata kétségkívül Regán Lili fellépése volt. A Rádió 1 szavazásán az Év DJ-jének választott sztár a tőle megszokott energiával és lendülettel pörgette a közönséget, miközben a legnagyobb bulislágerek szóltak. A színpad előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, nem csak fiatalok, hanem nagyszülők és unokáik énekeltek és táncoltak együtt a közönség soraiban. A fergeteges hangulat hajnalig kitartott, Lili pedig bebizonyította: nem véletlenül tartozik az ország legnépszerűbb lemezlovasai közé.

Regán Lili hatalmas bulit csapott Szombathelyen
Fotó: Kóbor Szonja

Regán Lili a Joskar-Ola Napokon

Joskar-Ola napok: ilyen volt Regán Lili fellépése Szombathelyen

Fotók: Kóbor Szonja

Hangulatvideó:

 

 

