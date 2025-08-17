Buli
1 órája
Hatalmas buli a fürdőben - Így táncoltatta meg a strandolókat Regán Lili
A családi fürdő éjfélig, a gyógyfürdő rész éjjel 1-ig tartott nyitva.
Zenés éjszakai fürdőzés volt szombaton a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben. Este fél tíztől DJ Regán Lili gondoskodott a hangulatról!
Regán Lili
Az, hogy miként bulizott a hatalmas tömeg Regán Lili zenéire, IDE kattintva nézhető meg>>
