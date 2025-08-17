augusztus 17., vasárnap

Buli

Hatalmas buli a fürdőben - Így táncoltatta meg a strandolókat Regán Lili

Címkék#Sárvár#DJ Regán Lili#Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdőben

A családi fürdő éjfélig, a gyógyfürdő rész éjjel 1-ig tartott nyitva.

Zenés éjszakai fürdőzés volt szombaton a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben. Este fél tíztől DJ Regán Lili gondoskodott a hangulatról! 

Regán Lili
Nemcsak Regán Lili zenéire, hanem a Strandok Éjszakáján is nagyot buliztak Sárváron
Forrás: Benkő Sándor

A családi fürdő éjfélig, a gyógyfürdő rész éjjel 1-ig tartott nyitva. 

Regán Lili

Az, hogy miként bulizott a hatalmas tömeg Regán Lili zenéire, IDE kattintva nézhető meg>>

