Schóbert Lara újabb tehetségére derült fény, ez is megy neki

Rubint Réka és Schobert Norbert lánya köztudott, hogy nem csak szüleinek köszönheti ismertségét, ugyanis a fitnesz és az éneklés terén is kiemelkedik tehetségével. A Tik-Tok-on azonban terjed egy videó, amit ő maga osztott meg a csatornáján. Ebben látható, hogy bár először próbálja meg, mégis nagyon ügyes ebben a reflexjátékban is.