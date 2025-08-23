Sitke – fesztivál „A rock útján” mottóval

Augusztus 22-23-án immár 37. alkalommal rendezik meg a Sitkei Rockfesztivált a Kálvária-kápolna festői környezetében. A bevétel ezúttal is a kápolna műemléki felújítását segíti, a kétoldali ívelt lépcsők helyreállítását tűzte ki célul a szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület. A fesztivál mottója idén: „A rock útján”. A sitkei rockfesztivál kétnapos programjában itt van többek között a Leander Kills, az Ossian, a Pokolgép, a Karthago, a P. Mobil, a Lord és a Moby Dick. Először játszik Sitkén a RockMilady és a Mudfield.