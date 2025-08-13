Megdöbbentő vallomás: Súlyos betegségéről beszélt a teniszcsillag, Szeles Mónika

Szeles Mónika, a tenisz egykori világelsője megrendítő interjúban beszélt az AP hírügynökségnek arról a súlyos betegségről, ami a mindennapjait befolyásolja. A 90-es évek ikonikus sportolója, aki pályafutása során kilenc Grand Slam-címet nyert, elmondta, hogy a gyógyíthatatlan autoimmunbetegséggel, a myasthenia gravisszal él.

Szeles Mónika 2002-ben

Forrás: By Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA - Monica Seles

Szeles Mónika betegsége: myasthenia gravis

A betegség, mely az ideg-izom kapcsolat zavara miatt izomgyengeséget és krónikus fáradtságot okoz, váratlanul bukkant fel Szeles életében. Az egykori bajnok elmesélte, hogy a tüneteket először egy ártatlannak tűnő teniszjátszma közben vette észre. Azt érezte, mintha kettőt látna, és a kezében lévő ütőt nem tudta úgy lendíteni, mint ahogyan azt a pályafutása során mindig tette. Ez a pillanat indította el a diagnózishoz vezető úton.

„Amikor megkaptam a diagnózist, csak annyit kérdeztem, hogy "mi van?" és ekkor kívántam azt, hogy bárcsak tudnék beszélni valakivel, aki hasonló helyzetben van” – mondta Szeles. Az izomgyengeség ingadozó, és bár pihenéssel javulhat, terhelésre romlik. Szeles Mónikának teljesen új normákhoz kellett alkalmazkodnia az egészségi állapota miatt, ami nem volt könnyű feladat.

Szeles, aki élete során többször is kényszerült újrakezdeni, legyen szó a tizenhárom évesen, család nélkül az Egyesült Államokba költözésről, a hírnévvel járó nehézségekről, vagy a pályán elszenvedett késes támadásról, a mostani diagnózist is egy új fejezetnek tekinti. „Mindig igazodni kell” – fogalmazott, hozzátéve, hogy akárcsak a labda pattanását, az élet változásait is el kell fogadni és alkalmazkodni kell hozzájuk. Ez az a mentalitás, ami segít neki a mostani küzdelemben.