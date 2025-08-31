Sztáreső szeptemberben Vas megyében – koncertek, színház és fergeteges bulik

augusztus 31., vasárnap

Szeptemberben Vas megye igazi kulturális nagyüzemmé változik: koncertek, színházi estek és szüreti fesztiválok sora várja a közönséget. Országos sztárok, legendás zenekarok és közkedvelt színészek hozzák el legjobb formájukat a megye színpadjaira. Mutatjuk, hol és mikor találkozhatunk velük!

Vaol.hu

Az ősz első hónapja a zenéről, az irodalomról, a humorról és a szüreti vigadalmakról szól majd Vas vármegyében. Számos országosan közkedvelt sztár: Charlie, Koncz Zsuzsa, Kispál és a Borz, Majka, Grecsó Krisztián és még sokan mások várják a közönséget – nehéz lesz választani, hová menjünk először!

Sztáreső Vasban: a vasi kötődésű zenészlegendával Bükön találkozhatunk szeptember 12-én
Sztáreső Vasban: a vasi kötődésű zenészlegendával Bükön találkozhatunk  szeptember 12-én
Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Sztárok Vasban szeptemberben

Zeneikonok a reflektorfényben

  • Koncz Zsuzsa szeptember 11-én, csütörtökön 19 órától Szombathelyen idézi meg pályafutása egyik legkülönlegesebb albumát, a betiltott, majd jubileumi kiadásban újra megjelent Jelbeszédet. Egy est, ahol történelem és zene találkozik.
  • Másnap, szeptember 12-én, szintén 19 órától a Büki Átriumban a vasi származású legenda, Charlie rekedt hangja tölti meg a teret – az életmű-koncert a magyar könnyűzene egyik legnagyobb ikonja előtt tiszteleg. 

Ugyanezen az estén a bulizósabb vonal rajongóit KKevin várja a szombathelyi PRINT klubban. A fiatal srác a hazai trap és hiphop színtér egyik legismertebb fiatal előadója, akinek bulijai rendre megtöltik a klubokat – a szombathelyi közönség is megtapasztalhatja, milyen, amikor beindul a „KKevin-party”.

  • Szeptember 13-án Sárváron a Szüreti Fesztiválon 16:30-tól a humoré a főszerep az Irigy Hónaljmirigy jóvoltából, de a buli itt nem áll meg: egy órával később Náksi Attila is a lemezjátszók mögé áll, hogy felpörgesse a hangulatot.

Aznap este a Büki MSK Átriumban fél 8-tól a ’90-es évek legendás zenekara, a Kispál és a Borz lép fel –  a közönség együtt énekelheti a legnagyobb alter slágereket Lovasi Andrással.

  • És ha már alter, szeptember 18-án 19 órától a szentgotthárdi színházban a Magna Cum Laude frontembere, Mező Misi meséli el gyerekkorától napjainkig tartó történetét zenével fűszerezve, Mesélő című estjén.

A kultúra és a stand-up nagyjai

  • A stand-uposok sem kerülik el a vármegyét: szeptember 16-án 19 órától a szombathelyi AGORA – Savaria Filmszínházban Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közöse színesíti a kínálatot. A fiatal humoristapáros friss szemlélettel és szókimondó poénokkal tart görbe tükröt a mindennapok apró bosszúságairól és vicces helyzeteiről.
  • Szeptember 17-én Körmenden a Batthyány Örökségközpontban Kovács András Péter kétszer is színpadra áll Idővel című önálló estjével – a stand-upos humora minden generációnak szól. Az egyik előadás 19 órakor, a második 21 órakor kezdődik.
  • Szeptember 19-én Bükön, a Művelődési Központban egy különleges utazásra indulhatunk Pokorny Lia egyszemélyes darabjával, A majdnem tökéletes boldogság receptje 20 órától kezdődik. Interaktív, improvizatív és szívhez szóló estet ígérnek a szervezők.
  • Szeptember 20-án Szombathelyen, a Weöres Sándor Színházban irodalmi csemegére számíthatunk: Grecsó Krisztián, az egyik legnépszerűbb kortárs író mesél őszintén életről, művészetről, botrányokról, szerelemről és apaságról az Egy életem sorozatban.

Nagyszabású fesztiválok és koncertek

  • Győrvár idén sem marad szüreti mulatság nélkül – szeptember 19–20-án újra megtelik a falu zenével, jókedvvel és a szüreti hagyományok színes forgatagával. A Szüreti Fesztiválra nemcsak a helyiek, hanem a környékbeliek is egyre többen érkeznek, aa koncertkínálatot látva ezen nem is csodálkozunk.
    A péntek este a magyar rock nagyágyúié: 18:30-kor a Lord lép színpadra klasszikus slágereivel majd a hazai metál legenda, az Ossian váltja őket a színpadon. 
    A szombati nap még nagyobb sztárparádét ígér, a Road 18:30-kor élő koncertet ad, majd az ország egyik legnépszerűbb előadója, Majka következik. A rapper-producer-dalszerző mindig teltházas bulikat csinál, ahol közönség együtt tombolhat a legismertebb slágerekre, mint a Belehalok vagy a Mindenki táncol.

A győrvári szüreti fesztivál szombati programját a DJ-szcéna nagyágyúi, Sterbinszky és DJ Dominique zárják fergeteges bulival.

  • Szeptember 27-én a Csörötneki Szüreti Vigadalom sztárvendége a legendás Apostol együttes lesz, akik az Akácfa kempingben adnak nagykoncertet.

 

 

