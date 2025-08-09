augusztus 9., szombat

Emőd névnap

38 perce

Augusztusi sztárparádé Vasban - jön Rúzsa Magdi, Kowalsky, a Neoton és a Delta is!

Címkék#Rúzsa Magdi#zene#Soulwave#Sugarloaf#fesztivál

A koncertimádóknak idén különösen kedvez az augusztus! Talán az egész évben most érkezik a legtöbb sztár Vas vármegyébe. Pop, rock, retro, elektronikus, mulatós, komolyzene és népzene is terítéken lesz – így biztosan mindenki talál a kedvére valót. Mutatjuk, mikor és kivel találkozhatsz a nyár utolsó hónapjában!

Augusztusi sztárparádé Vasban - jön Rúzsa Magdi, Kowalsky, a Neoton és a Delta is!

Augusztusi sztárparádé: Rúzsa Magdi is koncertezik

Forrás: MW/archív

Fotó: Czinege Melinda

Mindenféle műfajjal és rengeteg sztárral találkozhatunk augusztusban Vasban! Lesz beszélgetős este, szívhez szóló népzene, és persze rengeteg koncert – a nagy tömegeket megmozgató pop- és rockprodukcióktól a könnyed nyári mulatósig. Mikor és ki bukkanhat fel a vármegyében? Mutatjuk!

Augusztusi sztárparádé: Rúzsa Magdi is koncertezik
Augusztusi sztárparádé: Rúzsa Magdi is koncertezik
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW/archív

Sztárok Vasban augusztusban

A sort most hétvégén a Joskar-Ola Napok nyitja, ahol augusztus 9-én, szombaton 22 órától a népszerű DJ, Regán Lili szolgáltatja a muzsikát, vasárnap pedig 21 órától Hauber Zsolt x Bonanza Banzai koncerttel folytatódik a buli. Mindkettő ingyenes program.

Augusztus 13-án jön a KIRAKAT beszélgetések sorozat Kabát Péterrel – a sport és az élet mélyebb oldalai egy őszinte, humoros és inspiráló estén! A válogatott labdarúgóval Gáspár Eszter újságíró beszélget életútról, pályáról és a kulisszák mögötti világról. A helyszín a szombathelyi L'Odore di Napoli Ristorante, ahol az est exkluzív, többfogásos vacsorával párosul. A helyek száma korlátozott, így érdemes időben foglalni.

Csülökfesztivál és Városnapok

Augusztus 15–17. között Győrváron, az V. Sör- és Csülökfesztiválon egymást követik a hazai pop legnagyobb nevei.

  • Pénteken Rúzsa Magdi ad kétórás élő koncertet, majd Delta folytatja a sort 22:30-kor.
  • Szombaton 17 órától Jolly, 19:30-tól Zoltán Erika, 21 órától pedig a Neoton Família Sztárjai gondoskodnak a hangulatról.
  • Vasárnap a gyermekeké a nyitány: a szentpéterfai Brandnyúl csap mini discót, majd 19 órától a vasi kötődésű Soulwave, végül pedig a fesztivál záróakkordjaként Kowalsky meg a Vega lép fel. 

A fesztivál a győrvári sportpályán lesz, napijegy 6.500 forint, amit itt tudunk megvenni.

Ugyanezen a hétvégén, augusztus 16-án Jánosházán a Sugarloaf ad ingyenes koncertet 20:30-kor.
Szintén 16-án, a Körmendi Napokon 17 órától Animal Cannibals, 20 órától pedig DENIZ és Orsovai Reni lép fel a rap- és poprajongók örömére.

Népzene és világsztárok

Idén 44. alkalommal rendezik meg Sárváron, a Nádasdy-várnál a Folklórnapokat és Városfesztivált, ahol szintén koncertekből válogathat a közönség. Augusztus 17-én, vasárnap 21:00-kor Szalonna és Bandája, másnap, augusztus 18-án, hétfőn 21:00-kor pedig a Pál Utcai Fiúk ad koncertet.

Augusztus 19-én, kedden, 20 órától a büki Átriumban ingyenes, élő nagykoncert lesz Legendák címmel. A sztárvendég Keresztes Ildikó, aki olyan világsztárok dalait énekli majd, mint Prince, Lady Gaga, Queen, John Lennon vagy Tina Turner.

Augusztus 23-án, szombaton, 20:00-kor a bükfürdői Termál téren a Ladánybene 27 reggae-zenekar lép fel.

A hónap egyik legnagyobb attrakciója a 24. Savaria Karnevál Szombathelyen. A Forum Színpad idén is ingyenes koncertekkel várja a közönséget: augusztus 22-én, pénteken, 21 órától a Grund, 23-án, szombaton ugyanebben az időben a Péterfy Bori & Love Band, míg 24-én, vasárnap az Analóg Balaton zárja a fellépők sorát.

A rockrajongók is élvezhetik az augusztust

A rockrajongók sem maradnak program nélkül: augusztus 22–25. között újra dübörög a Sitkei Rockfesztivál. Pénteken 21:00-kor az Ossian, majd a Pokolgép lép fel, másnap pedig 19:40-től a P. Mobil, 21:20-tól pedig a Lord zárja az estét. A belépő elővételben 9.000 forint/nap, kétnapos jegy 17.000 forint.

A hónap végén, augusztus 29-én, pénteken 20:30-kor Velemben, a 3. Asztalkő Fesztiválon a Maga Cum Laude ad koncertet, másnap, augusztus 30-án pedig Péterfy Bori tér vissza a vármegyébe – ezúttal a velemiek örömére.

 

