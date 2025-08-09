Augusztusi sztárparádé Vasban - jön Rúzsa Magdi, Kowalsky, a Neoton és a Delta is!

Mindenféle műfajjal és rengeteg sztárral találkozhatunk augusztusban Vasban! Lesz beszélgetős este, szívhez szóló népzene, és persze rengeteg koncert – a nagy tömegeket megmozgató pop- és rockprodukcióktól a könnyed nyári mulatósig. Mikor és ki bukkanhat fel a vármegyében? Mutatjuk!

Augusztusi sztárparádé: Rúzsa Magdi is koncertezik

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW/archív

Sztárok Vasban augusztusban

A sort most hétvégén a Joskar-Ola Napok nyitja, ahol augusztus 9-én, szombaton 22 órától a népszerű DJ, Regán Lili szolgáltatja a muzsikát, vasárnap pedig 21 órától Hauber Zsolt x Bonanza Banzai koncerttel folytatódik a buli. Mindkettő ingyenes program.

Augusztus 13-án jön a KIRAKAT beszélgetések sorozat Kabát Péterrel – a sport és az élet mélyebb oldalai egy őszinte, humoros és inspiráló estén! A válogatott labdarúgóval Gáspár Eszter újságíró beszélget életútról, pályáról és a kulisszák mögötti világról. A helyszín a szombathelyi L'Odore di Napoli Ristorante, ahol az est exkluzív, többfogásos vacsorával párosul. A helyek száma korlátozott, így érdemes időben foglalni.

Csülökfesztivál és Városnapok

Augusztus 15–17. között Győrváron, az V. Sör- és Csülökfesztiválon egymást követik a hazai pop legnagyobb nevei.

Pénteken Rúzsa Magdi ad kétórás élő koncertet, majd Delta folytatja a sort 22:30-kor.

ad kétórás élő koncertet, majd folytatja a sort 22:30-kor. Szombaton 17 órától Jolly , 19:30-tól Zoltán Erika , 21 órától pedig a Neoton Família Sztárjai gondoskodnak a hangulatról.

17 órától , 19:30-tól , 21 órától pedig a gondoskodnak a hangulatról. Vasárnap a gyermekeké a nyitány: a szentpéterfai Brandnyúl csap mini discót, majd 19 órától a vasi kötődésű Soulwave, végül pedig a fesztivál záróakkordjaként Kowalsky meg a Vega lép fel.

A fesztivál a győrvári sportpályán lesz, napijegy 6.500 forint, amit itt tudunk megvenni.

Ugyanezen a hétvégén, augusztus 16-án Jánosházán a Sugarloaf ad ingyenes koncertet 20:30-kor.

Szintén 16-án, a Körmendi Napokon 17 órától Animal Cannibals, 20 órától pedig DENIZ és Orsovai Reni lép fel a rap- és poprajongók örömére.

Népzene és világsztárok

Idén 44. alkalommal rendezik meg Sárváron, a Nádasdy-várnál a Folklórnapokat és Városfesztivált, ahol szintén koncertekből válogathat a közönség. Augusztus 17-én, vasárnap 21:00-kor Szalonna és Bandája, másnap, augusztus 18-án, hétfőn 21:00-kor pedig a Pál Utcai Fiúk ad koncertet.