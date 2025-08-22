Savaria Karnevál 2025
1 órája
Tücsi, a Savaria Karneválon mutatta meg családtagjainak Szombathelyt - fotó
Naruskámnak a 2. Savaria Karneválja Papiékkal - írta Tücsi az insta oldalára.
A Savaria Karneválon Tücsi kislányával, az egykori gimnáziumához is ellátogatott:
