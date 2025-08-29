Vadása-tó vagy Szajki-tavak? Mutatjuk a lehetőségeket

A Vasi tavak szállás kínálata a nyár végén is tartogat meglepetéseket: a Vadása-tó környékén és a Szajki-tavaknál változatos lehetőségek várják a pihenni vágyókat.

Augusztus 15–17. között például az Őrségi Nemzeti Park területén, Nagyrákoson, a Hoffmann Vendégházban két főre már közel 50 ezer forintért foglalhatunk 1 hálószobás apartmant. Az önellátó szálláshely teraszos, saját konyhával, kerttel és grillezővel várja a vendégeket, a környék pedig kiválóan alkalmas túrázásra.

A legdrágább lehetőség ezen a hétvégén Viszákon, a Tündérkert Panzióban található, ahol egy kényelmes junior lakosztályért több mint 90 ezer forintot kérnek két éjszakára. A panzió kerttel, terasszal és kontinentális reggelivel kényezteti a látogatókat, a személyzet pedig transzferszolgáltatást is nyújt.

A Szajki-tavak környéke augusztus 15-17-re már teljesen teltházas, de ha néhány nappal korábban, augusztus 12-15. között érkezünk, Borgátán találhatunk szabad helyet. A Kapocs Apartmanház nemcsak a Szajki-tavak, hanem a borgátai fürdő közelsége miatt is vonzó, a tágas, légkondicionált szobák mellett szauna, kerékpárhasználat és kert is a vendégek rendelkezésére áll. Az ára viszont borsos: csaknem 140 ezer forint három éjszakára.