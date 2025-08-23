Koncert
2 órája
Zaporozsec dalpremier a karneváli forgatagban - fotók, videó
Forrás: Kóbor Szonja
A Savari karnevál forgatagában egy igazi meglepetésbe botlottunk: a Zaporozsec zenekar mini akusztikus koncerttel és dalpremierrel lepte meg a közönséget!
A vadonatúj „Senki más” először itt csendült fel, bensőséges akusztikus köntösben.
Ha lemaradtál, augusztus 30-án Velemben élőben is találkozhatunk a koncerten!
Zaporozsec - Élő dalpremierFotók: Kóbor Szonja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre