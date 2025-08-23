augusztus 23., szombat

Bence névnap

Koncert

27 perce

Zaporozsec dalpremier a karneváli forgatagban - fotók, videó

Címkék#Senki más#Zaporozsec#közönség

Vaol.hu
Zaporozsec dalpremier a karneváli forgatagban - fotók, videó

Forrás: Kóbor Szonja

A Savari karnevál forgatagában egy igazi meglepetésbe botlottunk: a Zaporozsec zenekar mini akusztikus koncerttel és dalpremierrel lepte meg a közönséget! 
A vadonatúj „Senki más” először itt csendült fel, bensőséges akusztikus köntösben.

Ha lemaradtál, augusztus 30-án Velemben élőben is találkozhatunk a koncerten! 

Zaporozsec - Élő dalpremier

Fotók: Kóbor Szonja

 

