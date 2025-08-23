Zaporozsec dalpremier a karneváli forgatagban - fotók, videó

A Savari karnevál forgatagában egy igazi meglepetésbe botlottunk: a Zaporozsec zenekar mini akusztikus koncerttel és dalpremierrel lepte meg a közönséget!

A vadonatúj „Senki más” először itt csendült fel, bensőséges akusztikus köntösben.

Ha lemaradtál, augusztus 30-án Velemben élőben is találkozhatunk a koncerten!