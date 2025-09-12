48 perce
„Borzasztóan csalódott vagyok” – könnyek között távozott Dulin Metta az Ázsia Expresszből
Dulin Mettának súlyos sérülései miatt véget ért a verseny, így párjával, Lakatos Leventével együtt búcsúzniuk kellett. Az Ázsia Expressz nézői egy drámai pillanatnak lehettek tanúi, amikor Ördög Nóra bejelentette: a páros nem folytathatja a küzdelmet.
Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában váratlan fordulat történt: az orvos döntése miatt Dulin Metta és párja, Lakatos Levente kénytelenek voltak feladni a versenyt. Metta a korábbi napokon is többször megsérült, végül egy újabb esés után már nem tudott lábra állni. Bár gyors ellátást kapott, a stáb orvosa kimondta, hogy állapota nem teszi lehetővé a folytatást - adta hírül a TV2.
Búcsúzik az Ázsia Expressztől a páros
Ördög Nóra a játékosok előtt jelentette be a hírt, hangsúlyozva, hogy Metta lábának állapota komolyabb beavatkozást igényel, és veszélyes lenne további hajszákban indulnia. A döntés mindkettőjüket sokkolta, hiszen a páros végsőkig küzdött volna.
Metta könnyeivel küszködve nyilatkozott: csalódott, mert nem akart így hazatérni, és úgy érzi, fejben és lélekben bírta volna tovább, de teste feladta. Különösen fájlalta, hogy sérülése miatt Levente útja is megszakadt a műsorban.