„Borzasztóan csalódott vagyok” – könnyek között távozott Dulin Metta az Ázsia Expresszből

Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában váratlan fordulat történt: az orvos döntése miatt Dulin Metta és párja, Lakatos Levente kénytelenek voltak feladni a versenyt. Metta a korábbi napokon is többször megsérült, végül egy újabb esés után már nem tudott lábra állni. Bár gyors ellátást kapott, a stáb orvosa kimondta, hogy állapota nem teszi lehetővé a folytatást - adta hírül a TV2.

Metta könnyeivel küszködve fejezte be az Ázsia Expresszt

Forrás: Bors

Búcsúzik az Ázsia Expressztől a páros

Ördög Nóra a játékosok előtt jelentette be a hírt, hangsúlyozva, hogy Metta lábának állapota komolyabb beavatkozást igényel, és veszélyes lenne további hajszákban indulnia. A döntés mindkettőjüket sokkolta, hiszen a páros végsőkig küzdött volna.