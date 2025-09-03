58 perce
Ázsia Expressz: Lakatos Levente és Curtis között azonnal kitört a feszültség
Elindult a TV2 nagyszabású kalandrealityje, a Ázsia Expressz, amely idén Malajziába és Indonéziába repíti a nézőket. Az Ázsia Expressz már az első adásban feszült pillanatokat hozott: taktikai játszmák és éles viták feszítették a sztárpárok közötti hangulatot.
Elindult a TV2 Ázsia Expressz című műsora, amely ezúttal Malajzia és Indonézia tájain kíséri végig a sztárpárok kalandjait. A hatodik évad különlegessége, hogy a 20 millió forintos fődíjért nemcsak a dzsungel és a helyiek mindennapjai jelentenek kihívást, hanem az is, hogy a párosok között már az első nap felszínre törtek a feszültségek. A TV2 produkciója hétköznap esténként 19.45-kor látható, közvetlenül az RTL Nyerő Páros című m
Kik indultak az Ázsia Expresszben?
A sztárpárok névsora idén is színes:
- Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit Judie
- Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin
- Lakatos Levente és a Kőgazdag fiatalok című realityből ismert Dulin Metta
- Bódi Megyer és ikertestvére, Bódi Hunor
- Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, két sportlegenda
- Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula
- Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt színészek
- Sofi és párja, Németh Vini
A Bódi Tesók családi tragédiáról vallottak
Az Origo beszámolója szerint a Bódi ikrek nemcsak a fizikai kihívásokkal, hanem komoly lelki tehertételekkel is szembenéztek. Bódi Hunor és Bódi Megyer elárulták: édesapjuk tavaly októberben öngyilkosságot követett el, amit a család máig próbál feldolgozni. A testvérek őszintén meséltek arról, hogy gyerekként szegénységben éltek, gyakran volt feszült a családi légkör, ám nagymamájuk szeretete és testvérük, Bence támogatása erőt adott nekik.
Már az első adásban kialakultak a konfliktusok
A versenyzők első feladata az volt, hogy térkép segítségével átjussanak a dzsungelen, és elérjenek egy luxusszállodába. Itt rögtön parázs vita bontakozott ki: Dulin Metta arról beszélt, mennyire élvezte az „erdőt”, ám a Bódi tesók gyorsan kijavították.
Bocsánat, ez nem erdő, ez egy dzsungel, amiben voltunk. Borsodban voltam erdőben, de ott azért ez más. Ez dzsungel
– jegyezte meg egyikük.
Metta grimaszokkal reagált, a feszültség pedig gyorsan tovább nőtt.
Curtis és Levente csatája
A Bors szerint a dzsungel közepén máris komoly döntéshelyzetbe kerültek a párosok: Ördög Nóra egy levélben azt kérte, ők határozzák meg az indulási sorrendet. Itt derült ki, hogy Lakatos Levente taktikai húzásokra készül, míg Curtis és Judie inkább a tiszta játékot választották.
A Levi már azt mondta, hogy úgy döntöttünk. Pedig nem úgy döntöttünk, hanem mi mondtuk. Hiszen ők azt döntötték el, hogy ne mondjuk el a levelet... Éppen ezért, én a Leviben már most nem bízom!
– fakadt ki Curtis a kamerák előtt.
A két páros közötti adok-kapok a későbbiekben is folytatódott: előbb Curtisék állították meg tíz percre Leventééket, majd fordítva. A játék kezdetén tehát máris látszik, hogy a bizalom és a taktika legalább annyira fontos lesz, mint a fizikai állóképesség.