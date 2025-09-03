Ázsia Expressz: Lakatos Levente és Curtis között azonnal kitört a feszültség

Elindult a TV2 Ázsia Expressz című műsora, amely ezúttal Malajzia és Indonézia tájain kíséri végig a sztárpárok kalandjait. A hatodik évad különlegessége, hogy a 20 millió forintos fődíjért nemcsak a dzsungel és a helyiek mindennapjai jelentenek kihívást, hanem az is, hogy a párosok között már az első nap felszínre törtek a feszültségek. A TV2 produkciója hétköznap esténként 19.45-kor látható, közvetlenül az RTL Nyerő Páros című m

A Bódi tesók családi tragédiájuk után indultak el az Ázsia Expresszbe

Forrás: TV2 Sajtószoba

Kik indultak az Ázsia Expresszben?

A sztárpárok névsora idén is színes:

Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit Judie

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin

Lakatos Levente és a Kőgazdag fiatalok című realityből ismert Dulin Metta

Bódi Megyer és ikertestvére, Bódi Hunor

Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, két sportlegenda

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt színészek

Sofi és párja, Németh Vini

A Bódi Tesók családi tragédiáról vallottak

Az Origo beszámolója szerint a Bódi ikrek nemcsak a fizikai kihívásokkal, hanem komoly lelki tehertételekkel is szembenéztek. Bódi Hunor és Bódi Megyer elárulták: édesapjuk tavaly októberben öngyilkosságot követett el, amit a család máig próbál feldolgozni. A testvérek őszintén meséltek arról, hogy gyerekként szegénységben éltek, gyakran volt feszült a családi légkör, ám nagymamájuk szeretete és testvérük, Bence támogatása erőt adott nekik.

Már az első adásban kialakultak a konfliktusok

A versenyzők első feladata az volt, hogy térkép segítségével átjussanak a dzsungelen, és elérjenek egy luxusszállodába. Itt rögtön parázs vita bontakozott ki: Dulin Metta arról beszélt, mennyire élvezte az „erdőt”, ám a Bódi tesók gyorsan kijavították.

Bocsánat, ez nem erdő, ez egy dzsungel, amiben voltunk. Borsodban voltam erdőben, de ott azért ez más. Ez dzsungel

– jegyezte meg egyikük.

Metta grimaszokkal reagált, a feszültség pedig gyorsan tovább nőtt.

Curtis és Levente csatája

A Bors szerint a dzsungel közepén máris komoly döntéshelyzetbe kerültek a párosok: Ördög Nóra egy levélben azt kérte, ők határozzák meg az indulási sorrendet. Itt derült ki, hogy Lakatos Levente taktikai húzásokra készül, míg Curtis és Judie inkább a tiszta játékot választották.

A Levi már azt mondta, hogy úgy döntöttünk. Pedig nem úgy döntöttünk, hanem mi mondtuk. Hiszen ők azt döntötték el, hogy ne mondjuk el a levelet... Éppen ezért, én a Leviben már most nem bízom!

– fakadt ki Curtis a kamerák előtt.