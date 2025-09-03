szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

58 perce

Ázsia Expressz: Lakatos Levente és Curtis között azonnal kitört a feszültség

Címkék#Curtis#Judie#Barnai Judie#Dulin Metta#Lakatos Levente#Ázsia Expressz

Elindult a TV2 nagyszabású kalandrealityje, a Ázsia Expressz, amely idén Malajziába és Indonéziába repíti a nézőket. Az Ázsia Expressz már az első adásban feszült pillanatokat hozott: taktikai játszmák és éles viták feszítették a sztárpárok közötti hangulatot.

Vaol.hu

Elindult a TV2 Ázsia Expressz című műsora, amely ezúttal Malajzia és Indonézia tájain kíséri végig a sztárpárok kalandjait. A hatodik évad különlegessége, hogy a 20 millió forintos fődíjért nemcsak a dzsungel és a helyiek mindennapjai jelentenek kihívást, hanem az is, hogy a párosok között már az első nap felszínre törtek a feszültségek. A TV2 produkciója hétköznap esténként 19.45-kor látható, közvetlenül az RTL Nyerő Páros című m

A Bódi tesók családi tragédiájuk után indultak el az Ázsia Expresszbe
A Bódi tesók családi tragédiájuk után indultak el az Ázsia Expresszbe
Forrás: TV2 Sajtószoba

Kik indultak az Ázsia Expresszben?

A sztárpárok névsora idén is színes:

  • Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit Judie
  • Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin
  • Lakatos Levente és a Kőgazdag fiatalok című realityből ismert Dulin Metta
  • Bódi Megyer és ikertestvére, Bódi Hunor
  • Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, két sportlegenda
  • Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula
  • Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt színészek
  • Sofi és párja, Németh Vini

A Bódi Tesók családi tragédiáról vallottak

Az Origo beszámolója szerint a Bódi ikrek nemcsak a fizikai kihívásokkal, hanem komoly lelki tehertételekkel is szembenéztek. Bódi Hunor és Bódi Megyer elárulták: édesapjuk tavaly októberben öngyilkosságot követett el, amit a család máig próbál feldolgozni. A testvérek őszintén meséltek arról, hogy gyerekként szegénységben éltek, gyakran volt feszült a családi légkör, ám nagymamájuk szeretete és testvérük, Bence támogatása erőt adott nekik.

Már az első adásban kialakultak a konfliktusok

A versenyzők első feladata az volt, hogy térkép segítségével átjussanak a dzsungelen, és elérjenek egy luxusszállodába. Itt rögtön parázs vita bontakozott ki: Dulin Metta arról beszélt, mennyire élvezte az „erdőt”, ám a Bódi tesók gyorsan kijavították.

Bocsánat, ez nem erdő, ez egy dzsungel, amiben voltunk. Borsodban voltam erdőben, de ott azért ez más. Ez dzsungel

 – jegyezte meg egyikük.

Metta grimaszokkal reagált, a feszültség pedig gyorsan tovább nőtt.

Curtis és Levente csatája

A Bors szerint a dzsungel közepén máris komoly döntéshelyzetbe kerültek a párosok: Ördög Nóra egy levélben azt kérte, ők határozzák meg az indulási sorrendet. Itt derült ki, hogy Lakatos Levente taktikai húzásokra készül, míg Curtis és Judie inkább a tiszta játékot választották.

A Levi már azt mondta, hogy úgy döntöttünk. Pedig nem úgy döntöttünk, hanem mi mondtuk. Hiszen ők azt döntötték el, hogy ne mondjuk el a levelet... Éppen ezért, én a Leviben már most nem bízom!

 – fakadt ki Curtis a kamerák előtt.

A két páros közötti adok-kapok a későbbiekben is folytatódott: előbb Curtisék állították meg tíz percre Leventééket, majd fordítva. A játék kezdetén tehát máris látszik, hogy a bizalom és a taktika legalább annyira fontos lesz, mint a fizikai állóképesség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu