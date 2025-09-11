szeptember 11., csütörtök

20 perce

Nem hiszed el, milyen gyönyörű paprikák nőnek Borbás Marcsi őrségi kertjében!

Címkék#Őrségben#Borbás Marcsi#paprika

A népszerű műsorvezető Vasban található kertje egyébként is mesebeli látvány. Úgy tűnik, Borbás Marcsi nem csak a virágokat, hanem a fűszernövényeket is kifogástalanul gondozza az Őrségben.

Borbás Marcsi őrségi kertjében

Forrás: Mandiner

Borbás Marcsi, a Prima Primissima-díjas műsorvezető és szerkesztő megmutatta követőinek, milyen gyönyörű paprikák nőnek nála  az Őrségben található kertjében. Tűzpiros, érett cseresznyepaprikák és csípős chili félék sorakoznak egymás mellett - ránézésre is szemet gyönyörködtető, azonnal beleharapnánk!

Forrás: Borbás Marcsi közösségi oldala

Borbás Marcsi csodás kertet gondoz

„Minden nap hálás vagyok az őrségi kertnek!” – írta a közösségi oldalán. 

A kert nemcsak a szemnek gyönyörű, hanem a növények hatóanyagai adták az ötletet Marcsi „Kertem” nevű natúrkozmetikai termékcsaládjához is. Korábban bemutatta követőinek is a kertet, illetve beszámolt arról is, milyen régimódi virágokat érdemes ültetni és a dióburok-fúrólégy ellen is hasznos praktikákkal szolgált. 

 

