Nem hiszed el, milyen gyönyörű paprikák nőnek Borbás Marcsi őrségi kertjében!

Borbás Marcsi, a Prima Primissima-díjas műsorvezető és szerkesztő megmutatta követőinek, milyen gyönyörű paprikák nőnek nála az Őrségben található kertjében. Tűzpiros, érett cseresznyepaprikák és csípős chili félék sorakoznak egymás mellett - ránézésre is szemet gyönyörködtető, azonnal beleharapnánk!

Gyönyörű paprikák nőnek Borbás Marcsi őrségi kertjében

Forrás: Borbás Marcsi közösségi oldala

Borbás Marcsi csodás kertet gondoz

„Minden nap hálás vagyok az őrségi kertnek!” – írta a közösségi oldalán.

A kert nemcsak a szemnek gyönyörű, hanem a növények hatóanyagai adták az ötletet Marcsi „Kertem” nevű natúrkozmetikai termékcsaládjához is. Korábban bemutatta követőinek is a kertet, illetve beszámolt arról is, milyen régimódi virágokat érdemes ültetni és a dióburok-fúrólégy ellen is hasznos praktikákkal szolgált.