Így készíts mennyei ajvárt Borbás Marcsi receptje alapján

Ez az ajvár recept garantáltan sikert arat mindenki körében, legyen szó reggeli szendvicsről vagy vacsorai fogásról. Borbás Marcsi titka a bő olaj és a friss zöldségek harmóniája, ami krémessé és ízgazdaggá teszi a készítményt - írja legújabb posztjában. Mutatjuk, melyik receptre esküszik a műsorvezető!

Padlizsános kápia paprikás finomság, az ajvár: Borbás Marcsi erre a receptre esküszik

Fotó: Elena Veselova

Borbás Marcsi ajvár receptje

Hozzávalók:

1 kg padlizsán

1 kg kápia paprika

3,5–4 dl napraforgó étolaj

1 kk barna cukor

1 tk ecet

Fokhagyma ízlés szerint

Só

Elkészítés

1. Zöldségek sütése

A padlizsánt és a paprikát a sütő rácsán vagy grillsütőn, akár faszénen süsd meg. Ha sütőben dolgozol, tegyél egy tepsit a rács alá, hogy a kisülő lé belecsorogjon. A cél, hogy a zöldségek külseje szépen megpiruljon, belül pedig puha legyen.

2. Hűtés és hámozás

A megsült padlizsánt és paprikát helyezd egy fagyasztózacskóba pár percre. Ez segít, hogy a héjuk könnyen lejöjjön. Miután meghámoztad őket, készítsd elő az ízesítéshez.

3. Ízesítés és turmixolás

Tedd a zöldségeket egy tálba, és ízesítsd sóval, barna cukorral, fokhagymával. A paprikamagokat nyugodtan hagyd benne, hiszen azok adják a különleges aromát. Turmixold az egészet krémes állagúra.

4. Főzés és olaj hozzáadása

Tedd a leturmixolt masszát lábosba, és kezdd el főzni. Amikor a krém már sűrű, lekvárszerű állagú, fokozatosan, folyamatos kevergetés mellett csorgasd hozzá az olajat. Ne spórolj vele: ettől lesz igazán krémes és habos az ajvár.

5. Ecet és üvegbe töltés

Végül forralj rajta még egyet, majd add hozzá az ecetet. A forró krémet töltsd csírátlanított üvegekbe, zárd le, és tedd száraz dunsztba, hogy lassan hűljön ki.