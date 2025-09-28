szeptember 28., vasárnap

Így készíts mennyei ajvárt Borbás Marcsi receptje alapján

#ajvár#Borbás Marcsi#krémes#szendvics

A következő lépések segítségével te is elkészítheted otthon ezt a különleges csemegét. Borbás Marcsi ajvárja egyszerre krémes és ízletes, tökéletes kiegészítő szendvicsekhez, húsokhoz vagy akár magában fogyasztva.

Vaol.hu

Ez az ajvár recept garantáltan sikert arat mindenki körében, legyen szó reggeli szendvicsről vagy vacsorai fogásról. Borbás Marcsi titka a bő olaj és a friss zöldségek harmóniája, ami krémessé és ízgazdaggá teszi a készítményt - írja legújabb posztjában. Mutatjuk, melyik receptre esküszik a műsorvezető!

Padlizsános kápia paprikás finomság, az ajvár: Borbás Marcsi erre a receptre esküszik
Padlizsános kápia paprikás finomság, az ajvár: Borbás Marcsi erre a receptre esküszik
Fotó: Elena Veselova

Borbás Marcsi ajvár receptje

Hozzávalók:

  • 1 kg padlizsán
  • 1 kg kápia paprika
  • 3,5–4 dl napraforgó étolaj
  • 1 kk barna cukor
  • 1 tk ecet
  • Fokhagyma ízlés szerint

Elkészítés

1. Zöldségek sütése

A padlizsánt és a paprikát a sütő rácsán vagy grillsütőn, akár faszénen süsd meg. Ha sütőben dolgozol, tegyél egy tepsit a rács alá, hogy a kisülő lé belecsorogjon. A cél, hogy a zöldségek külseje szépen megpiruljon, belül pedig puha legyen.

2. Hűtés és hámozás

A megsült padlizsánt és paprikát helyezd egy fagyasztózacskóba pár percre. Ez segít, hogy a héjuk könnyen lejöjjön. Miután meghámoztad őket, készítsd elő az ízesítéshez.

3. Ízesítés és turmixolás

Tedd a zöldségeket egy tálba, és ízesítsd sóval, barna cukorral, fokhagymával. A paprikamagokat nyugodtan hagyd benne, hiszen azok adják a különleges aromát. Turmixold az egészet krémes állagúra.

4. Főzés és olaj hozzáadása

Tedd a leturmixolt masszát lábosba, és kezdd el főzni. Amikor a krém már sűrű, lekvárszerű állagú, fokozatosan, folyamatos kevergetés mellett csorgasd hozzá az olajat. Ne spórolj vele: ettől lesz igazán krémes és habos az ajvár.

5. Ecet és üvegbe töltés

Végül forralj rajta még egyet, majd add hozzá az ecetet. A forró krémet töltsd csírátlanított üvegekbe, zárd le, és tedd száraz dunsztba, hogy lassan hűljön ki.

 

