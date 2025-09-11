Chili Jam: Celldömölkről indul a vasi zenei kaland

A Chili Jam zenekar idén nyáron született Celldömölkön, hasonló zenei ízlésű, lelkes vasi zenészek összefogásából. Az elmúlt hónapok a felkészülésről, próbákról és közös ötletelésekről szóltak, amely mindvégig jó hangulatban telt. A tagok egyöntetűen úgy érzik, megtalálták egymást, és mostanra eljött az idő, hogy a közönség előtt is megmutassák, mire képesek. „Ősztől találkozzunk a koncerteken!” – üzeni a zenekar.

A Chili Jam megtartotta első koncertjét a hétvégén

Forrás: Chili Jam

Celldömölkről indul a Chili Jam zenei kalandja

A repertoárjuk alapját főként ismert magyar pop- és rockdalok feldolgozásai adják, de a jövőben szeretnék szélesíteni a kínálatot. Nem félnek a műfajok keverésétől sem, hiszen, ahogy a névválasztás is sugallja, céljuk, hogy a zenét felszabadultan, színesen és játékosan értelmezzék. Bár jelenleg saját daluk még nincs, mindannyian hisznek abban, hogy a közös kreatív energiákból hamarosan megszülethetnek új szerzemények is.

A zenekar múlt hétvégén debütált a II. Adorjánházi Rockfesztiválon, ahol első fellépésük rögtön nagy sikerrel zárult. A közönség lelkesedése és a pazar hangulat megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak. „Ezúton is köszönjük a szervezőknek, hogy gondoltak ránk” – mondták a tagok.

A Chili Jam négy tagból áll: Gerencsér Péter „Süni” énekel, Szarka Sándor basszusgitározik, Farkas Roland dobol, a gitárnál pedig Varga Patrik áll.

Aki kíváncsi rájuk, kövesse a Chili Jam közösségi oldalait, ahol folyamatosan friss információkat osztanak meg a közelgő fellépésekről. Egy biztos: a vasi zenei élet új színt kapott a Chili Jam megalakulásával.