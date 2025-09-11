szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene

1 órája

Chili Jam: Celldömölkről indul a vasi zenei kaland

Címkék#Szarka Sándor#Farkas Roland#Gerencsér Péter#Varga Patrik#Celldömölk#zenekar

Idén nyáron Celldömölkön alakult egy új vasi zenekar, amely máris meghódította első közönségét. Ők a Chili Jam.

Vaol.hu
Chili Jam: Celldömölkről indul a vasi zenei kaland

A Chili Jam megtartotta első koncertjét a hétvégén

Forrás: Chili Jam

A Chili Jam zenekar idén nyáron született Celldömölkön, hasonló zenei ízlésű, lelkes vasi zenészek összefogásából. Az elmúlt hónapok a felkészülésről, próbákról és közös ötletelésekről szóltak, amely mindvégig jó hangulatban telt. A tagok egyöntetűen úgy érzik, megtalálták egymást, és mostanra eljött az idő, hogy a közönség előtt is megmutassák, mire képesek. „Ősztől találkozzunk a koncerteken!” – üzeni a zenekar.

A Chili Jam megtartotta első koncertjét a hétvégén
A Chili Jam megtartotta első koncertjét a hétvégén
Forrás: Chili Jam

Celldömölkről indul a Chili Jam zenei kalandja

A repertoárjuk alapját főként ismert magyar pop- és rockdalok feldolgozásai adják, de a jövőben szeretnék szélesíteni a kínálatot. Nem félnek a műfajok keverésétől sem, hiszen, ahogy a névválasztás is sugallja, céljuk, hogy a zenét felszabadultan, színesen és játékosan értelmezzék. Bár jelenleg saját daluk még nincs, mindannyian hisznek abban, hogy a közös kreatív energiákból hamarosan megszülethetnek új szerzemények is.

A zenekar múlt hétvégén debütált a II. Adorjánházi Rockfesztiválon, ahol első fellépésük rögtön nagy sikerrel zárult. A közönség lelkesedése és a pazar hangulat megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak. „Ezúton is köszönjük a szervezőknek, hogy gondoltak ránk” – mondták a tagok.

A Chili Jam négy tagból áll: Gerencsér Péter „Süni” énekel, Szarka Sándor basszusgitározik, Farkas Roland dobol, a gitárnál pedig Varga Patrik áll. 

Aki kíváncsi rájuk, kövesse a Chili Jam közösségi oldalait, ahol folyamatosan friss információkat osztanak meg a közelgő fellépésekről. Egy biztos: a vasi zenei élet új színt kapott a Chili Jam megalakulásával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu