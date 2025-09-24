szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökbefogadás

1 órája

Éneklő kutya – így szól Csipke dallamos üzenete a menhelyről - videó

Címkék#menhely#ének#Állatvédők Vasi Egyesülete#kutya#csipke

Az Állatvédők Vasi Egyesülete különleges védencét mutatta be: Csipkét, a fiatal foxterrier keveréket. A barátságos, játékos éneklő kutya most szerető gazdira vár.

Polgár Patrícia
Éneklő kutya – így szól Csipke dallamos üzenete a menhelyről - videó

Forrás: Facebook/Állatvédők Vasi Egyesülete

Éneklő kutya került a figyelem középpontjába Vas megyében: az Állatvédők Vasi Egyesülete egy szívet melengető posztban mutatta be Csipkét, a különleges hangadással megáldott foxterrier keverék szukát. A 2021-ben született kutya nemrég Csipkereken kóborolt napokig, chipje nem volt, gazdája pedig nem jelentkezett érte. Most viszont új esélyt kap: szerető családot keresnek neki.

Csipke, az éneklő kutya örökbe is fogadható

Csipke mindenkit levesz a lábáról barátságos természetével. Emberekkel azonnal bizalmas, más kutyákkal összeszoktatható, bár cicákkal való kapcsolata még nem ismert. Játékossága, kedvessége és aktív természete igazi örömkutya benyomását kelti. Pórázon szépen sétál, szobatiszta és nem rombol, így akár első kutyás gazdának is jó választás lehet. Az oltott, chipezett és ivartalanított foxilány családi házba fogadható örökbe, korlátlan bejárással. Csipke intelligens, humoros és gyönyörű – ráadásul igazi ölbebújós típus, aki imádja a simogatást, bár közben legalább ötször körbefutja a kertet. Nemcsak a hangja különleges, hanem a szíve is: mindene a szeretet és az ember közelsége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu