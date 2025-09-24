Éneklő kutya – így szól Csipke dallamos üzenete a menhelyről - videó

Éneklő kutya került a figyelem középpontjába Vas megyében: az Állatvédők Vasi Egyesülete egy szívet melengető posztban mutatta be Csipkét, a különleges hangadással megáldott foxterrier keverék szukát. A 2021-ben született kutya nemrég Csipkereken kóborolt napokig, chipje nem volt, gazdája pedig nem jelentkezett érte. Most viszont új esélyt kap: szerető családot keresnek neki.

Csipke, az éneklő kutya örökbe is fogadható

Csipke mindenkit levesz a lábáról barátságos természetével. Emberekkel azonnal bizalmas, más kutyákkal összeszoktatható, bár cicákkal való kapcsolata még nem ismert. Játékossága, kedvessége és aktív természete igazi örömkutya benyomását kelti. Pórázon szépen sétál, szobatiszta és nem rombol, így akár első kutyás gazdának is jó választás lehet. Az oltott, chipezett és ivartalanított foxilány családi házba fogadható örökbe, korlátlan bejárással. Csipke intelligens, humoros és gyönyörű – ráadásul igazi ölbebújós típus, aki imádja a simogatást, bár közben legalább ötször körbefutja a kertet. Nemcsak a hangja különleges, hanem a szíve is: mindene a szeretet és az ember közelsége.