Hoppá! A vasi szépségkirálynő is feltűnik a Farm VIP új évadában

Dér Henivel és Németh Kristóffal lesz egy csapatban. Idén visszatér a TV2 népszerű tanyasi reality-je, a Farm VIP, ahol 16 híresség küzd meg a fődíjért. Külön öröm a vasi nézőknek, hogy a vasi szépségkirálynő, dr. Kenéz Nóra is szerepel az új évadban.

A TV2 népszerű tanyasi reality-je, a Farm VIP, idén hatodik alkalommal tér vissza a képernyőkre, és már most nagy az izgalom a nézők körében. A realityben 16 híresség küzd meg a fődíjért két csapatban, a pirosak és a sárgák között.

A szépséges dr. Kenéz Nóra, a 2024-es Miss Universe Hungary győztese idén a Farm VIP-ben szerepel
Forrás: © Instagram

Farm VIP 2025: dr. Kenéz Nóra a sárga csapatban

A vasi nézőknek külön öröm, hogy a sárga csapatban egy vasi versenyző, dr. Kenéz Nóra is feltűnik. A 28 éves szépségkirálynő 2024-ben nyerte meg a Miss Universe Hungary címet, emellett gyógyszerészként is dolgozik, korábban többször is írtunk róla.

A sárga csapat, ahol dr. Kenéz Nóra is szerepel, a következőkből áll: Simor Olivér (VV Olivér), Kriston Péter, Lunácska, Dér Heni, Németh Kristóf, Iván Bence és Béres Anett.

A piros csapat tagjai: Szabó Franciska, Szőke Zsuzsi, Horányi Juli, Sáfrány Emese, Anger Zsolt, Varga Noel, Lorenzo Tano és Young G Béci.

A TV2 már elkezdte a forgatást, az új évadot pedig várhatóan jövőre láthatják a nézők. Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója a közösségi médiában jelentette be a szereplőket, és ígérte, hogy az új évad drámai és szórakoztató pillanatokkal lesz tele.

 

 

