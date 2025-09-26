Videó: Nem akármilyen köszöntéssel lepték meg születésnapján Halmosi Pétert

Szeptember 25-én, vagyis tegnap ünnepelte 46. születésnapját a Haladás legendás futballistája, Halmosi Péter. A korábbi 35-szörös válogatott labdarúgó egyébként ma is aktív játékosa a Király Gábor által alapított Király SE vármegyei I. osztályban szereplő csapatának. Csapattársa, Németh Gergő nem akármilyen meglepetéssel készült barátjának tegnap. A mit sem sejtő Halmosi Péter gyanútlanul érkezett a szombathelyi piacra, majd a Vásárcsarnok zongorájánál felcsendült a Boldog születésnapot című örökzöld dal. Felvétel is készült a megható performanszról, a meglepetés ereje pedig szemmel láthatóan működött. Ezúton is kívánunk boldog születésnapot, Halmosi Péter!