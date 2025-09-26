szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Hámori Luca afrikai szafarin lazít – így töltődik fel a vasi olimpikon

A vasi olimpiai bajnok a Mikumi Nemzeti Parkban szafari élményekkel töltődik fel, és a közösségi oldalán így számolt be kalandjáról. Hámori Luca Afrikában járt!

Hámori Luca most kicsit félretette az edzőcipőt, és a tanzániai Mikumi Nemzeti Parkban élvezi az életet! A vasi olimpikon közösségi oldalán osztotta meg élményeit az afrikai szafariról: „Életem egyik legnagyobb élménye!” – kommentálta a képeket.

Hámori Luca Afrikában
Forrás:  Instagram

Hámori Luca Tanzániában töltődik

A Tanzániában, Morogoro város közelében fekvő Mikumi Nemzeti Park 1964 óta várja a látogatókat, és az ország negyedik legnagyobb természetvédelmi területe. A park híres gazdag állatvilágáról, így nem csoda, hogy különleges élményt hozott Lucának az itteni szafari. 

Bár az olimpikon most nem az edzéseire koncentrál, a természet közelsége és az utazás izgalmai biztosan feltöltötték energiával, és új élményekkel gazdagították az életét.

 

