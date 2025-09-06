Találkozó
1 órája
Hegyi doktor - Ágh Péter és családja szelfizett - fotó
A Hegyi doktor közönségtalálkozóján a szelfikört nyilván mi sem hagyhattuk ki - tette közzé Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.
A hegyi doktor - Újra rendel
Izgalom, várakozás és egy megható találkozás. A Hegyi doktort őszintén meglepte, hogy mennyi rajongója van Magyarországon. Az pedig még inkább, hogy két igazán különleges ember is ellátogatott hozzá, persze nem üres kézzel. A Sztárban Sztár új évadának csillaga, Hans Sigl megérkezett Budapestre és exkluzív interjút adott a Tények Plusznak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre